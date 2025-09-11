Cluj-Napoca găzduiește cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion

Cluj-Napoca va deveni, timp de patru zile, capitala modei internaționale. În perioada 11–14 septembrie 2025 are loc cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion – powered by Banca Transilvania, eveniment organizat de Asociația Culturală Pro Transilvania, în parteneriat cu Asociația „Produs de Cluj”, European Fashion Council, Top Model Management Transilvania Fashion și Asociația Romanian Fashion & Textile Council, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și al Consiliului Județean Cluj.

Ediția aniversară aduce o serie de noutăți: o a patra zi de festival, integrarea unui modul comercial și desfășurarea evenimentului în două locații – Casino Centru de Cultură Urbană din Parcul Central și Cinema Teatru „Florin Piersic”. Peste 100 de designeri români și străini din 12 țări vor prezenta colecții și vor participa la workshop-uri, accentul fiind pus pe inovație, diversitate și dialog intercultural.

„Din dorința de a marca «cincinalul» festivalului, am completat valențele evenimentului prin adăugarea atât a unei a patra zi de prezentări, cât și prin extinderea într-o nouă locație. În fiecare seară vom recompensa viziunea creativă, inovația și excelența în design”, a declarat dr. Matei Miko, Președinte și Producător al Transilvania Fashion.

Programul ediției 2025 este structurat tematic:

Joi, 11 septembrie – colecții inspirate din folclor și etno, momente artistice susținute de Ansamblul „Cununa Apusenilor” și soprana Maira Mukhamedkyzy (Kazakhstan);

Vineri, 12 septembrie – zi dedicată universităților de artă și design, urmată de un show semnat Cătălin Botezatu;

Sâmbătă, 13 septembrie – colecții ale designerilor consacrați din România și străinătate și festivitatea de acordare a titlului „Moda cum Laude”;

Duminică, 14 septembrie – prezentări de modă internaționale și workshop-ul „Moda pentru Toți – Incluzivă, Accesibilă, Relevantă”, susținut de artistul clujean Tudor Scripor.

Amfitrioana festivalului va fi artista Anca Țurcașiu, iar accesul publicului la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile.