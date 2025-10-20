Cluj-Napoca găzduiește o nouă ediție a Festivalului Internațional „Dumitru Fărcaș”

Fundația „Dumitru Fărcaș” anunță desfășurarea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional „Dumitru Fărcaș”, un eveniment de referință dedicat păstrării și promovării muzicii tradiționale românești, precum și omagierii marelui maestru al taragotului. În perioada 22–25 octombrie 2025, Cluj-Napoca reunește artiști din țară și din străinătate – interpreți consacrați, dar și tineri aflați la început de drum.

Inițiat de Fundația „Dumitru Fărcaș”, festivalul reprezintă o pledoarie pentru identitate, tradiție și continuitate, aducând împreună generații de artiști uniți prin respectul față de valorile autentice. Prin fiecare ediție, evenimentul reafirmă rolul Clujului ca spațiu al întâlnirii dintre folclor, virtuozitate instrumentală și deschidere internațională.

Deschiderea festivalului – Tradiții clujene la Muzeul Etnografic

Festivalul se deschide miercuri, 22 octombrie, la ora 18:00, la Sala „Reduta” a Muzeului Etnografic al Transilvaniei, cu evenimentul intitulat „Tradiții clujene în Festivalul Internațional Dumitru Fărcaș”, organizat în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”.

Pe scenă vor urca Grupul tradițional al sătenilor din Negreni, Răzvan Roșu, Grupul „Mărișana” din Mărișel, Taragotiștii din Apuseni, Copiii și Tinerii Tradițiilor Clujene, acompaniați de Orchestra Profesionistă „Cununa Transilvană”, sub bagheta dirijorului Tudor Căucean. Intrarea este liberă.

Concursul soliștilor instrumentiști – tineri talentați din țară și diaspora

Joi, 23 octombrie, festivalul continuă la Sala Radio Cluj cu Concursul soliștilor instrumentiști, o seară dedicată tinerei generații, emoției și bucuriei de a duce mai departe moștenirea Maestrului. Cei treisprezece concurenți provin din toate zonele țării, dar și din comunitățile românești din afara granițelor.

Seara va fi încununată de recitalurile invitaților români și internaționali: Darius Dobrinescu – câștigătorul Premiului I al ediției 2024, Clark Welsh (SUA), Matthias Gubler (Elveția), Jan Rijnierse (Olanda), Ioan Micu și Claudiu Avram, acompaniați de Orchestra dirijată de Ovidiu Barteș. Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

Simpozionul Taragot și expozițiile dedicate tradiției

Vineri, 24 octombrie, la ora 16:00, în Sala Transilvania, va avea loc Întâlnirea Internațională a Taragotiștilor – Simpozion Taragot, coordonat de drd. Cristian Totpati, o manifestare dedicată promovării și cercetării instrumentului-simbol al Maestrului Dumitru Fărcaș.

În același timp, publicul este invitat să viziteze două expoziții speciale găzduite în foaierul Casei de Cultură „Dumitru Fărcaș”, între 20 și 25 octombrie 2025:

– Expoziția fotografică „România Nevăzută – Între Tradiție și Tăcere”, semnată de Catherine Cellier;

– Expoziția de port popular „Ie Vie”, din colecția Gabriel Boriceanu.

Gala Laureaților – momentul de vârf al festivalului

Seara, de la ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”, va avea loc Gala Laureaților, care va aduce pe scenă laureații ediției 2025, alături de artiști consacrați din România și din străinătate. Printre aceștia se numără Andreea Voica și Deian Galetin, Ovidiu Barteș (vioară), Marcel Părău, Gabi Iorga, Bogdan Toma, Mihai Teacă, Dănuț Goia, Viorel Papuc – deținătorul Trofeului ediției 2024 (nai), Samuel Freiburghaus (Elveția, taragot), Katharina Wibmer (Germania, vioară), Philippe Becherand (Franța, taragot), Erdő Zoltán (Ungaria, taragot) și Ansamblul Folcloric „Junii Cetății” Rupea, din Brașov.

Acompaniază Orchestra dirijată de Ovidiu Barteș. Biletele pot fi achiziționate din librăriile Cărturești (Iulius Mall, Vivo, Platinia Shopping Center) și online, pe platformele myticket.ro și entertix.ro.

Un dialog muzical de excepție – concertul „Taragot și orgă”

Sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 20:00, în Biserica Franciscană din Piața Muzeului, publicul este invitat la concertul „Taragot și orgă – Tribut Dumitru Fărcaș & Marcel Cellier”.

Evenimentul marchează o sută de ani de la nașterea organistului, etnomuzicologului și producătorului elvețian Marcel Cellier, cel care, în anii ’60, a făcut cunoscut în Occident cântecul românesc și a promovat, prin emisiunile sale radiofonice, muzica Maestrului Dumitru Fărcaș.

Concertul reconstituie acest dialog muzical prin Alexandre Cellier (Elveția) la orgă și Cristian Totpati (România) la taragot, alături de invitatul special prof. dr. Elise Stan. Evenimentul va fi prezentat de Grigore Sâmboan, iar accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.

Un festival al memoriei, al tinerilor și al excelenței

„Festivalul Internațional Dumitru Fărcaș nu este doar modul de a păstra vie memoria unui mare artist, ci și o formă de a promova și educa tinerii instrumentiști în spiritul culturii autentice. Este, totodată, un prilej unic pentru taragotiști veniți din toată lumea să se întâlnească la Cluj, în acest minunat leagăn al culturii, care a fost casa Maestrului timp de aproape 70 de ani”, a declarat Andreea Fărcaș, președintele Fundației „Dumitru Fărcaș”.

Prin diversitatea evenimentelor și valoarea artistică a invitaților, Festivalul Internațional „Dumitru Fărcaș” rămâne o mărturie vie a modului în care tradiția, arta și prietenia pot fi celebrate prin muzică.