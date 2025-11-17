Clujenii peste 70 de ani și categoriile speciale își pot ridica abonamentele gratuite de transport pentru anul 2026

Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunță că, începând de luni, 17 noiembrie 2025, pensionarii, persoanele peste 70 de ani, cetățenii de onoare, veteranii și văduvele de război, revoluționarii și urmașii eroilor martiri cu domiciliul în Cluj-Napoca sunt așteptați la Centrele de vânzare carduri pentru emiterea abonamentelor gratuite de transport pentru anul 2026.

CTP pune la dispoziție 10 Centre de vânzare și reîncărcare carduri cu program prelungit, precum și 62 de automate stradale. Reîncărcarea la automate este posibilă pe tot parcursul lunii decembrie, iar instrucțiunile sunt afișate la fiecare terminal și pe site-ul www.ctpcj.ro, unde poate fi vizionat și un tutorial video.

Tipuri de abonamente acordate

Abonamente gratuite pe toate liniile pentru:

pensionarii cu venituri de până la 3.600 lei (rubrica „Total drepturi”);

persoanele peste 70 de ani , indiferent de cuantumul pensiei;

cetățenii de onoare ai municipiului, veteranii și văduvele de război, revoluționarii și urmașii eroilor martiri.

Abonamente gratuite pe o linie pentru:

pensionarii cu venituri între 3.601 și 4.500 lei.

Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, la stabilirea dreptului la abonament se iau în calcul doar veniturile înscrise la rubrica „pensie”, nu și suma fixă pentru însoțitor.

Documente necesare (originale, fără copii)

cardul de transport emis anterior;

cartea de identitate;

pentru pensionarii sub 70 de ani: cupon de pensie sau decizie de pensionare (luna curentă sau anterioară), după caz;

documente care atestă calitatea de cetățean de onoare, veteran/văduvă de război, revoluționar sau urmaș al eroilor martiri.

Pentru persoanele care solicită primul card, acesta se emite gratuit, pe loc.