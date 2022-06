Colegiul Decanilor Facultăților de Teologie din Patriarhia Română s-a întrunit la Arad, lucrările desfășurându-se în perioada 14-15 iunie 2022.

Lucrările au început marți, după slujba de Te Deum oficiată în paraclisul Facultății de Teologie din Arad și după deschiderea festivă a Simpozionului internațional „The Significance of Theology in Today’s Society and Culture (Semnificațiile teologiei în societatea și cultura de azi)”.

La prezidiu s-au aflat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Părintele Profesor Nicușor Beldiman, Consilier patriarhal la Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române, și dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Părintele Arhiepiscop Timotei i-a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea acordată, care a făcut posibilă întrunirea la Arad a forului reprezentativ pentru învățământul teologic din Patriarhia Română, în semn de omagiu pentru Bicentenarul Teologiei Arădene.

Rectorul Ramona Lile a salutat pe reprezentanții Patriarhiei și pe cei ai Facultăților de Teologie din țară.

În continuare, Rectorul Ramona Lile și Părintele Profesor Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie din Arad, i-au conferit medalia și diploma aniversară Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul.

În semn de apreciere pentru promovarea Teologiei în Universitate, aceeași distincție le-a fost decernată tuturor decanilor instituțiilor de învățământ teologic ortodox din România.

Distincția omagiază buna colaborare academică dintre instituțiile teologice din țară și Facultatea de Teologie din Arad, a spus Părintele Decan Cristinel Ioja.

Părinții decani prezenți au salutat conducerea și corpul profesoral al Facultății arădene, considerând aniversarea Bicentenarului acestei școli teologice ca un moment de recunoștință pentru osteneala înaintașilor.

Totodată, aceștia au apreciat dezvoltarea și implicarea post-decembristă a Teologiei arădene, prin multiplele manifestări, foarte bine organizate, care au reprezentat puncte de reper în evoluția Teologiei ortodoxe pe plan național și internațional.

Au fost prezentate informări referitoare la eficientizarea și armonizarea învățământului teologic în raport cu deciziile Sfântului Sinod cât și cu provocările mediului universitar actual. Dintre subiectele discutate:

situația centrelor de cercetare și a revistelor care abordaeză teme cu caracter interortodox, intercreștin și interreligios;

unificarea respectării unitare a criteriilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;

actualizarea și uniformizarea programei analitice pentru disciplina Practică liturgică de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română;

finalizarea manualelor pentru învăţământul teologic ortodox universitar.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului

Sursa: basilica.ro