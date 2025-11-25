Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” a sărbătorit hramul Sfintei Ecaterina la Catedrala Mitropolitană

Marți, 25 noiembrie 2025, de praznicul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Preasfinția Sa are o relație aparte cu această instituție: timp de doisprezece ani (2013–2025), înainte de alegerea sa ca episcop, a fost duhovnic și profesor al colegiului, fiind apropiat de generații întregi de elevi și de întreaga comunitate școlară.

Slujba a început la ora 09:00, în prezența unui sobor de clerici format din Pr. Dumitru Boca – vicar administrativ, Pr. Prof. Marian Sidon – inspector de religie, Pr. Conf. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci – directorul colegiului, și preoții și diaconii profesori ai instituției.

Peste o mie de elevi din ciclul primar, gimnazial și liceal, însoțiți de profesori și părinți, au umplut Catedrala. Datorită numărului foarte mare de copii – care a crescut considerabil în ultimii ani – oficierea slujbei în catedrală a devenit necesară, capelele școlare neputând cuprinde întreaga comunitate în zilele de mare sărbătoare.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corurile colegiului: Corul de fete de gimnaziu și formația corală „Sfânta Ecaterina”, dirijate de profesoarele Petronela Taloș și Maria Bob, precum și Corul de băieți, dirijat de Arhid. Prof. Dr. Daniel Frumos. La momentul Chinonicului, Corul de fete a interpretat o priceasnă și colinde tradiționale, aducând în suflete bucuria perioadei liturgice.

Colegiul are cinci sfinți ocrotitori: Sfânta Ecaterina (gimnaziu), Sfântul Iustin Martirul și Filosoful (liceu) și Cei Trei Sfinți Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Dialogul și Ioan Gură de Aur – ocrotitorii tradiționali ai școlilor teologice.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a rostit un cuvânt de învățătură adresat în mod special copiilor. În prima parte, ierarhul a prezentat pe scurt viața Sfintei Ecaterina, subliniind modelul ei de curaj, credință și iubire pentru Hristos. Apoi Ierarhul a pus accent pe cele trei mari daruri ale ei: dragostea pentru învățătură, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și frumusețea lăuntrică a sufletului.

„În primul rând, aș vrea să vă spun că Sfânta Ecaterina a fost o iubitoare de învățătură; a iubit învățătura. A avut chiar, să spun așa, un zel pentru studiu. Așa cum vă spuneam, a citit tot ce se putea din literatura vremii respective. Și nu doar literatură, a învățat și matematică, și medicină, și filozofie, și limbi străine. Pentru asta, Sfânta Ecaterina este socotită protectoarea tuturor tinerilor studioși și a profesorilor care îi învață pe copii. A doua calitate a fost înțelepciunea. Să știți că înțelepciunea nu e tot una cu inteligența. Ea a fost o tânără inteligentă, dar nu doar inteligentă, ci și înțeleaptă. Înțelepciunea vine de la Dumnezeu. Scriptura spune: «Domnul dă înțelepciune și din gura Lui izvorăsc știința și prevederea», iar «începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu». Cine nu are înțelepciune să ceară de la Dumnezeu — și o va primi. A treia calitate este frumusețea. Noi ne gândim la frumusețea exterioară, dar adevărata frumusețe este cea a sufletului. În limba greacă, kalos înseamnă și frumos, și bun. Ceea ce nu este bun nu este frumos. Sfânta Ecaterina a devenit cu adevărat frumoasă prin credință și prin iubirea ei pentru Hristos.”

La final Preasfinția Sa i-a îndemnat pe elevi să o urmeze pe Sfânta Ecaterina ca model și să se roage pentru darul înțelepciunii și al râvnei pentru învățare.

„Dacă vreți să o cinstiți într-un mod plăcut pe Sfânta Ecaterina, să-i urmați exemplul, să o luați ca model. Să știți că noi toți oamenii avem nevoie de modele în viață. Și iată că școala noastră vă pune la dispoziție unul dintre cele mai bune și mai frumoase modele: pe Sfânta Ecaterina. Model de dragoste pentru învățătură și știință, model de înțelepciune și model de adevărată frumusețe, care este frumusețea sufletului. Așa că eu la asta vă îndemn: să o cinstiți pe Sfânta Ecaterina urmându-i exemplul și rugându-vă ei, ca Dumnezeu să-Și reverse harul Său și peste voi, să fiți și voi râvnitori la învățat, iubitori de înțelepciune și cât mai frumoși, în primul rând cu sufletul, căci atunci veți fi frumoși și la trup.”

La final, Pr. Conf. Univ. Dr. Liviu Vidican-Manci, directorul colegiului, a rostit un mesaj adresat elevilor și întregii comunități, vorbind despre rostul și vocația fiecăruia dintre copii:

„Cei care ați umplut astăzi Catedrala, suflete cuminți și minunate, unii veți ajunge să contribuiți la binele comun prin inteligența și înțelepciunea pe care le veți manifesta în câmpul medicinăi, alții al justiției, alții pentru a face o țară mai frumoasă și mai puternică în domeniul politic, alții îl veți sluji pe Dumnezeu ca preoți. Și câte nu are nevoie țara aceasta, pentru că Sfânta Ecaterina, cea care a iubit atât de mult știința și a cerut prin rugăciune înțelepciunea și a dobândit-o, pentru toți cei care se pun în genunchi înaintea ei, va fi o mijlocitoare și o crotitoare în fața tronului ceresc.”

Părintele director a adus apoi mulțumiri ierarhilor și gazdei, Catedrala Mitropolitană, pentru binecuvântare și sprijin:

„Doresc să mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pentru binecuvântarea de a ne afla astăzi aici și de a-l încredința pe Preasfințitul Părinte Samuel, pe care îl iubim atât de mult și care revarsă din dragostea sa asupra acestei școli și de atâta timp ne bucură și de rugăciune și de împreună slujire. Iar acum, iată, ca arhiereu am slujit în chip minunat Sfânta Liturghie, mulțumind tuturor sfinților și rugându-i să ne ocrotească.”

De asemenea, a mulțumit părinților prezenți, subliniind că educația adevărată se clădește prin lucrarea comună a familiei, școlii și Bisericii.

Istoria și continuitatea Colegiului Ortodox

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” continuă tradiția școlilor teologice clujene, fiind moștenitorul Seminarului Teologic Ortodox, care funcționează neîntrerupt din 1952, după desființarea abuzivă a Institutului Teologic Ortodox Român (1924–1952).

Din 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, școala s-a extins spre ciclul primar și gimnazial, preluând vocația vechilor licee confesionale clujene – „Mitropolitul Simion Ștefan” și „Doamna Stanca”. În august 2021, școala a primit titulatura de Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, prin Ordinul Ministerului Educației.

Cursurile se desfășoară în trei sedii: ciclul primar pe strada Avram Iancu, ciclul gimnazial pe strada Meseriilor nr. 20 (unde se află și Capela „Sfânta Ecaterina”), iar ciclul liceal în sediul central din Piața Avram Iancu nr. 18, cu capela „Sfinții Trei Ierarhi”.

Din 2012 până în prezent, colegiul este condus de pr. lect. univ. dr. Liviu Vidican-Manci, care este și cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Instituția își desfășoară activitatea sub coordonarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și sub supravegherea Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

În cadrul colegiului funcționează o rânduială liturgică săptămânală, prin care elevii participă în mod regulat la Sfânta Liturghie: o dată pe săptămână fiecare clasă, iar la marile sărbători – toți elevii împreună. Răspunsurile liturgice sunt oferite de elevi, alături de profesorii lor, această practică reprezentând un element esențial în formarea spirituală a tinerilor.

Sfânta Ecaterina – model de unitate între credință și cunoaștere

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este cinstită în întreaga lume creștină ca ocrotitoare a teologilor, profesorilor, medicilor, juriștilor și a tuturor celor care unesc studiul cu credința. Ea însăși, născută într-o familie de rang înalt în Alexandria secolului IV, a dobândit, de foarte tânără, vaste cunoștințe în filosofie, retorică și științe, devenind una dintre cele mai respectate minți ale vremii.

Prin cuvântul său și prin mărturia răbdării până la moarte, Sfânta Ecaterina a convertit la creștinism numeroase persoane din anturajul imperial, printre care pe soția împăratului Maximin Daia, pe generalul Porfirie, precum și pe 200 de ostași, care au pătimit alături de ea pentru Hristos.

Text: Viorica Văscu și Marian Șomlea

Foto: Andrei Horvat și Vasile Câlea

Mai multe poze AICI