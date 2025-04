Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca – performanțe remarcabile la olimpiadele și concursurile naționale

Primăvara aceasta a venit cu roade bogate pentru elevii și profesorii Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, care au strălucit la numeroase olimpiade și concursuri școlare, atât la nivel județean, cât și național, în domenii variate: limbi moderne, științe exacte, literatură, religie și informatică.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și sub coordonarea Părintelui Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, anul școlar aduce un buchet de reușite academice și spirituale, confirmând din nou nivelul de excelență al instituției clujene.

Premiul I la etapa națională – Limba Germană Modernă

Un moment de referință pentru școală a fost obținerea, pentru prima dată, a Premiului I la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă. Eleva Mircean Ioana Nicoleta, din clasa a VII-a C, a cucerit juriul la etapa desfășurată la Alba-Iulia, în perioada 7–13 aprilie 2025, sub coordonarea doamnei profesoare Nicoleta-Iuliana Crăciun. Este o performanță de excepție, care încununează ani de muncă și pasiune pentru limba germană. „Wir sind stolz auf euch!” (Suntem mândri de voi!) – au transmis cu mândrie colegii și cadrele didactice.

Performanțe de top la limbi moderne

Tot în domeniul limbilor străine, Peter Laura Iris, elevă în clasa a X-a B, a obținut Premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limbă Franceză, calificându-se la etapa națională, sub îndrumarea doamnei profesoare Delia Sabou.

Rezultate valoroase la limba română, religie și lectură

La Olimpiada interdisciplinară de limbă română și religie „Cultură și Spiritualitate Românească”, Luca Alexandru (VII A) a câștigat Premiul I și s-a calificat la etapa națională, fiind pregătit de prof. Petronela Taloș și pr. Ionuț Chira. Alți elevi premiați la această competiție sunt Șimon Alexia Maria (X C) – Premiul II, și Sofia Breban-Buzura (V B) – Mențiune.

La Olimpiada de limba și literatura română – faza județeană, elevii Andrei Gârbovan (VII B) și Sara Cismaru (IX B) au obținut mențiuni, iar la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” (OLAV), Daniel Ostrovschi (VII C) a câștigat Premiul III, iar alți trei elevi – Ioan Mihai Chiș (VI C), Sarmisa Barbur (VII B) și Andreea Petruse (X C) – au fost recompensați cu mențiuni.

Excelență în științele exacte

La Olimpiada de Chimie – etapa județeană (21 martie, Liceul „Nicolae Bălcescu”), Ștefan Anton (VII A) a obținut Premiul I și s-a calificat la etapa națională. Koloszvari Matis (X B) a primit Mențiune.

La Concursul Național de Chimie „Lazăr Edeleanu” (2 martie, Liceul „Onisifor Ghibu”), Premiul II a fost obținut de Ștefan Anton (VII A), Medan Mario (IX B) și Koloszvari Matis (X B). Toți trei s-au calificat la etapa națională ce va avea loc pe 11 mai.

Concursul Național de Biologie „George Emil Palade”

La etapa județeană (22 martie, Școala „Iuliu Hațieganu”), elevii au obținut: Premiul I – Popa Vlad (VI C), Premiul II – Iordache Teodor (VI C), Mențiune – Gorea Natalia (VI C), Mențiune – Ștefan Veronica (V B) Popa Vlad și Iordache Teodor s-au calificat la etapa națională din 24 mai 2025.

Informatica – pasiune și performanță

Fericean Elena-Maria (VII B) a obținut Mențiune la Olimpiada Județeană de Informatică (sfârșitul lunii martie), sub îndrumarea prof. Ștefania Radu.

Matematică și aplicații

La Olimpiada de Matematică – faza județeană, desfășurată pe 23 martie 2025, au fost premiați: Chiorean Valer-Andrei (V C) – Mențiune și Fericean Elena-Maria (VII B) – Mențiune

La Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”: Medan Mario (IX B), Nistor Octavian-Vicențiu (X B) și Popa Vlad-Denis (X B) – Mențiuni

De asemenea, Fericean Elena-Maria a obținut Mențiunea I și Medalia de Argint la Concursul Național de Matematică și Informatică „Grigore C. Moisil”.

Matematică în limba franceză, la Marsilia

În perioada 27–29 martie 2025, 17 elevi din cadrul colegiului au participat la Congresul internațional „Math.en.JEANS”, organizat la Marsilia, Franța. Evenimentul a reunit elevi pasionați de matematică din întreaga Europă, iar echipa din Cluj-Napoca, coordonată de prof. Marilena Faiciuc, a fost apreciată pentru calitatea prezentărilor și originalitatea abordării. Participarea a fost posibilă prin sprijinul companiei Ascentcore și al domnului Cătălin Ștef.

O comunitate educațională de excepție

Toate aceste rezultate remarcabile reflectă excelența educațională promovată de Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”. Cadrele didactice dedicate, elevii talentați și implicarea susținută a părinților și partenerilor școlii fac din această instituție un veritabil model de educație cu suflet, minte și spirit.

Prin aceste rezultate, elevii colegiului demonstrează că educația ortodoxă poate merge mână în mână cu performanța academică. Ei sunt purtători de lumină, de cunoaștere și de valori, iar fiecare premiu obținut e o cunună a muncii lor, a dăruirii profesorilor și a sprijinului constant oferit de Biserică și familie.

Felicitări tuturor elevilor, profesorilor coordonatori și celor care susțin permanent excelența în educație! Dumnezeu să binecuvânteze pașii lor în continuare!