Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, reprezentat la workshopul internațional eTwinning de la Istanbul

În perioada 6–9 noiembrie 2025, părintele prof. univ. dr. Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, a participat, alături de alți trei directori de școli din România, la workshopul internațional eTwinning intitulat „Shaping Stronger Schools through Skills for Life and eTwinning”, organizat la Istanbul de Agenția Comisiei Europene pentru Educație și Cultură.

Evenimentul a reunit 100 de directori de școli din 40 de țări europene, oferind un cadru de formare și de schimb de bune practici în domeniul leadershipului educațional și al dezvoltării competențelor pentru viață.

Programul workshopului a inclus conferințe susținute de experți ai European Schoolnet și ateliere interactive dedicate unor teme precum educația incluzivă, cultura colaborativă, gândirea științifică și învățarea bazată pe comunități profesionale, toate centrate pe ideea de leadership educațional ca motor al transformării instituționale.

Participarea părintelui director Liviu Vidican Manci la acest eveniment a oferit oportunitatea de a extinde rețeaua de colaborări internaționale a Colegiului Ortodox din Cluj, prin stabilirea de noi parteneriate cu școli din Italia, Norvegia, Slovenia, Letonia, Croația și Ungaria.

Platforma eTwinning se confirmă astfel ca un instrument valoros de dezvoltare instituțională și transfer al creativității pedagogice, consolidând legătura dintre comunitățile școlare europene și deschizând noi direcții pentru proiectele Erasmus+.