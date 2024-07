Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” în topul școlilor din Județul Cluj la Evaluarea Națională

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” se situează pe locul 7 în topul școlilor din județul Cluj, conform rezultatelor obținute la Examenul de Evaluare Națională 2024. Performanțele remarcabile ale elevilor săi demonstrează angajamentul instituției pentru excelență academică și formarea integrală a tinerilor.

Cu o rată de promovare impresionantă și medii generale ridicate, Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” își consolidează reputația de instituție educațională de elită în județ. Directorul colegiului, Părintele Profesor Liviu Vidican-Manci, a declarat:

„Și în acest an, Colegiul Ortodox ‘Mitropolitul Nicolae Colan’, la examenul de Evaluare Națională, a avut rezultate foarte bune. Ne bucurăm și suntem recunoscători Bunului Dumnezeu pentru rezultatele bune și foarte bune înregistrate la Examenul de Evaluare Națională. După rankingurile pe care le-am văzut făcute publice în ziarele locale, ne situăm între primele zece școli publice din Cluj, ocupând locul al șaptelea, înainte de contestații, cu media 8,29. Doresc să-mi arăt recunoștința față de colegii mei, de cei care își oferă timpul și, cu profesionalism, se ocupă de copiii din clasele V-VIII.”

În plus, Părintele Profesor Liviu Vidican-Manci a subliniat importanța formării integrale a elevilor, accentuând faptul că la Colegiul Ortodox se pune accentul pe dezvoltarea umană înaintea performanței academice:

„Pentru noi, principala preocupare este omul. Și spunem, omul înaintea performanței. Se dovedește că este destul de mult adevăr în ceea ce spunem, întrucât acolo unde reușim să aducem echilibrul în sufletul copilului, performanța este intrinsecă. Rezultatele pe care noi le-am înregistrat în acest an sunt rezultate oferite de copii de categorii diferite, pentru că vorbim despre copiii care reușesc să facă excelență, să fie în jurul notei 10 sau chiar 10, și de copii cu certificate C.E.S. care au cerințe educaționale speciale, în acest an având cinci asemenea copii în școala noastră. Încercăm să-i cuprindem pe toți copiii, pentru că ce rost mai are o școală dacă nu este pentru toți copiii.”