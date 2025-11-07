„Colindele Martirilor” – concert caritabil la Cluj, dedicat mărturisitorilor credinței

Luni, 8 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, va avea loc evenimentul caritabil „Colindele Martirilor – Colinde și Cuvânt”, organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului.

Manifestarea este dedicată mărturisitorilor și martirilor credinței și propune un moment de rugăciune, colind și reflecție asupra jertfei celor care au mărturisit credința în Hristos în vremuri de prigoană.

În cadrul serii vor susține momente artistice părintele Claudiu Melean și Corul de tineri al Oastei Domnului, fiind inclusă și o scenetă de Crăciun.

Evenimentul este organizat în sprijinul Fundației Prison Fellowship România, iar intrarea este liberă.

Publicul este invitat să contribuie prin prezență și solidaritate la sprijinirea proiectelor caritabile ale fundației.