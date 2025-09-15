Radio Renașterea

Comemorarea a 85 de ani de la masacrul de la Ip, cu participarea PS Benedict

de | sept. 15, 2025

Duminică, 14 septembrie 2025, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a slujit în Parohia Ip, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, la împlinirea a 85 de ani de la masacrul petrecut în această localitate.

De la ora 10:00, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din cimitirul eroilor, în apropierea mormântului celor 157 de martiri, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După Sfânta Liturghie, programul comemorativ a continuat în cimitirul eroilor, cu intonarea Imnului Național, un moment de reculegere și slujba parastasului oficiată de Preasfințitul Benedict la mormintele martirilor.

Ceremonia s-a încheiat cu depunerea de coroane și jerbe de flori din partea instituțiilor publice, partidelor politice, organizațiilor nonguvernamentale și a tuturor celor care au dorit să se alăture acestui act de respect.

Manifestările au continuat la Monumentul Martirilor, unde au avut loc alocuțiuni oficiale, depuneri de coroane și defilarea gărzii.

Text și foto: Episcopia Sălajului

