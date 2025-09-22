Comemorarea mărturisitorilor Oastei Domnului, la Gherla

În Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și al marilor duhovnici și mărturisitori, comunitățile Oastei Domnului din Nord-Vestul României, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, organizează la Gherla un program religios de comemorare.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 27 septembrie, și va cuprinde:

Parastas la Memorialul Gherla , pentru odihna celor ce au suferit pentru credință;

Adunare la Casa Oastei Domnului din Gherla, prilej de rugăciune și de evocare a jertfei mărturisitorilor.

Se vor pomeni numele ostașilor condamnați pentru credință: Traian Dorz, Ioan Marini, Popa Petru, Ioan Capătă, Arcadie Nistor, Cornel Rusu, Ghiță Precupescu, Valer Mândroni, Valeriu Irinca, precum și al multor altora care au rămas statornici în mărturisirea lui Hristos.

La eveniment va fi prezent Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu, invitat de onoare.