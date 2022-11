Compania de Transport Public Cluj-Napoca suplimentează liniile M21 și M26

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, in calitate de participant la trafic si prin colaborarile proactive cu primariile din zona Metropolitana, doreste sa devina un instrument de fluidizare a traficului.

In ultimele saptamani, lucrarile la carosabil, conditiile meteo, cat si comportamentul de multe ori imprevizibil al participantilor la trafic au afectat gradul de predictibilitate al timpilor de deplasare, in special pe traseele de Floresti si nu au fost rare momentele in care au fost trimise vehicule de rezerva pentru a reduce timpul de asteptare din statii.

Pentru a reduce neplacerile cauzate de ambuteiajele zilnice de pe relatia Floresti – Cluj-Napoca, in special intre orele 6:20–8:00 si pentru a creste gradul de predictibilitate a programelor de circulatie, incepand cu data de 23.11.2022 Compania de Transport Public Cluj-Napoca suplimenteaza si ajusteaza graficele de circulatie ale liniilor M21 si M26 la noile conditii de trafic.

In acest sens, intre orele 5:55 – 6:20 va creste frecventa plecarilor din Cetatea Fetei pe liniile M 21 si M 26, astfel incat timpul de parcurs pana in Cluj-Napoca sa fie de maxim 30 min, fata de 100 min dupa dupa ora 6:20. Pentru evitarea stationarii indelungate in trafic si in mijlocul de transport, sugeram calatorilor sa utilizeze mijloacele de transport introduse suplimentar de la Primarie, Ferma si cele din Cetatea Fetei pana la ora 6:20.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA monitorizeaza zilnic modul de desfasurare a traficului rutier in general si a transportului public in special si impreuna cu Primaria Floresti cauta identificarea celor mai bune solutii pentru optimizarea serviciului de transport.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.