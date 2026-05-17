„Comuna Jucu își cinstește înaintașii” | Valentin-Dorel Pojar, Primarul Comunei Jucu

Emisiunea Dialoguri propune o întâlnire specială cu primarul comunei Jucu, dl. Valentin-Dorel Pojar, unul dintre oamenii administrației locale care vorbește despre familie și comunitate cu emoție, respect pentru rădăcini și atașament față de valorile satului transilvănean.

Dincolo de funcția publică, ediția îl aduce în fața ascultătorilor pe omul crescut întro familie în care credința, școala și respectul pentru muncă au avut un rol esențial. Dialogul pornește de la amintirile copilăriei și imaginea satului de altădată, continuând cu reflecții despre oamenii care i-au marcat formarea – părinți, bunici, profesori și slujitori ai Bisericii.

În cadrul emisiunii sunt abordate teme legate de identitatea istorică a comunei Jucu, localitate în care a fost atestată una dintre primele școli sătești din Transilvania, dar și despre responsabilitatea păstrării unei asemenea moșteniri culturale. Discuția atinge și rolul educației, al credinței și al valorilor creștine în formarea unui om și în viața unei comunități.

Ascultătorii vor putea descoperi și parcursul invitatului către administrație, provocările funcției de primar, relația cu oamenii și responsabilitatea de a conduce una dintre comunele dezvoltate și în plină ascensiune ale județului Cluj. Totodată, dialogul evidențiază preocuparea pentru proiectele culturale care încearcă să apropie trecutul de prezent și să transmită generațiilor tinere respectul pentru identitate, familie și rădăcini.

Un moment aparte al emisiunii este dedicat inaugurării ansamblului dedicat Reginei Maria și vizitei la Jucu a Alteței Sale Regale Principele Radu, eveniment cu puternică valoare simbolică pentru comunitate și pentru memoria istorică a locului.

Ediția surprinde, în același timp, și dimensiunea personală a invitatului – aceea de familist convins și om apropiat de valorile tradiționale – într-un dialog sincer despre echilibrul dintre viața publică și familie, despre responsabilitate și despre lucrurile care dau sens unei comunități. Prin această întâlnire, emisiunea Dialoguri aduce în prim-plan legătura dintre tradiție și modernitate, dintre memorie și dezvoltare, într-o comunitate care își păstrează identitatea și privește, în același timp, spre viitor.

