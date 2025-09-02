Comunicat de presă | Hirotonia întru arhiereu a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului

Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în zilele de 6 și 7 septembrie 2025 vor avea loc, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, solemnitățile liturgice prilejuite de hirotonia întru arhiereu, după următorul program:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, de la ora 18.00, va avea loc slujba Vecerniei Mari urmată de rânduiala ipopsifierii – solemnitatea vestirii și chemării la treapta arhieriei.

Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 9.00, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în fruntea unui sobor de arhierei, preoți și diaconi, va săvârși Sfânta Liturghie, precedată de mărturisirea de credință. În cadrul Sfintei Liturghii va fi săvârșită hirotonia întru arhiereu, iar de la ora 12:00 va avea loc ceremonia instalării noului Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul.

Din soborul de arhierei mai fac parte: IPS Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, PS Ignatie, Episcopul Hușilor, PS Iustin, Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și Sătmarului, PS Visarion, Episcopul Tulcii, PS Benedict, Episcopul Sălajului, PS Macarie, Episcopul Ortodox al Europei de Nord, PS Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, și PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

La ceremonie vor participa reprezentanți ai altor Biserici, reprezentanți ai autoritătilor locale, civile și militare, personalități din lumea academică, artistică și culturală, numeroși preoți, călugări și credincioși.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Clujului