COMUNICAT DE PRESA | Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu din România

Societatea Cultural-Patriotic ă Avram Iancu din România informeaza mass-media si opinea publica, simpatizantii si locuitorii municipiului Turda, ca Duminica, 28 august, organizeaza Comemorarea victimelor Dictatului de la Viena, la Cluj-Napoca si Marsul de protest impotriva deciziei Primariei Turda de scoatere a statuii lui Avram Iancu din Piata centrala a orasului, la Turda





Motto: „Cine uită, nu merită!”



Duminica, 28 august, cu prilejul împlinirii a 82 de ani de la Dictatul de la Viena, Asociația „Calea Neamului” împreună cu ,,Societatea Avram Iancu din România”, organizează manifestările comemorative in memoria victimelor Dictatului de la VIena, la Cluj-Napoca. Alături de noi în organizarea evenimentului va fi și domnul Bogdan Pletea, partenerul nostru din anul precedent. Vom reconstitui Drumul Refugiaților, în Marșul Românilor, ce va începe la ora 12, de la Biserica Ortodoxă din Deal (str. Bisericii Ortodoxe), continuînd apoi cu adunarea publică omagială din Piața „Avram Iancu”, care va începe la ora 14, întru cinstirea memoriei victimelor și luptătorilor împotriva Dictatului de la Viena, impus României în 30 august 1940. Reamintim că în urma acestui dictat odios, cu sprijinul Germaniei și Italiei, Ungariei i-au revenit 43.492 km pătrați din teritoriul românesc (jumătate din Transilvania), au fost omorâți 919 români doar în primul an după Dictat și au fost făcute aproximativ 20.000 de arestări de către horthyști, iar aproape 250.000 de români din Nordul Transilvaniei au fost expulzați de ocupanți ori s-au refugiat în teritoriul românesc liber. Alți 250.000 de români, care la acea dată se afau în alte părți ale țării, din diverse motive (călătorii, vizite, afaceri, studii etc), dar aveau familiile și bunurile în Transilvania de Nord, au fost în imposibilitatea întoarcerii la domiciliile lor din teritoriul ocupat. Au fost desființate școlile românești, iar 13 biserici ortodoxe au fost rase din temelii.



La eveniment vor participa reprezentanți ai românilor refugiați, expulzați și deportați în urma Dictatului din 1940, ai mediului academic clujean, asociatiilor ,,Comunitatea Identitară România” condusă de Codrin Goia precum si ,,Fratia Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, avându-l ca președinte pe Dan Ciprian Grăjdeanu.

Veniți cu o floare și o lumânare pentru a ne exprima compasiunea pentru victimele nevinovate ale odiosului Dictat si recunostinta pentru martirii care s-au împotrivit cu prețul vieții, să ne rugăm și să-i pomenim prin cântec și cuvânt pe sutele de mii de români persecutați și prigoniți în acea perioada de tragică amintire.

După manifestările de la Cluj-Napoca, participanții vor porni spre Turda, unde vom protesta din nou, împotriva intenției Primăriei Turda de a muta Statuia Eroului Național Avram Iancu din piata centrala a orașului. Suntem hotărîti să apelăm la toate mijloacele legale pentru a bloca mutarea statuii lui Avram Iancu din piața centrala a orașului, și de a-i aduce cuvenita cinstire pentru lupta și jertfa sa, la implinirea a 150 de ani de la moartea sa.

Cele două acțiuni, de la Cluj-Napoca și Turda sunt legate de o logică și năzuința firească, de a păstra la locul cuvenit, de cinste, fiecare luptă si jertfă ce a reiterat de-a lungul Istoriei un adevăr incontestabil: ,,Ceva există etern: Transilvania, pământ românesc!”.

Președintele Societății Avram Iancu din România



Tiberiu Groza

Cluj Napoca, 23.08.2022