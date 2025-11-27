Comunicat: Te Deum în biserici de Ziua Națională a României

De Ziua Națională a României, luni, 1 decembrie 2025, după Sfânta Liturghie, în catedralele eparhiale, lăcașurile de cult parohiale și cele mănăstirești din țară și de peste hotare va fi oficiată slujba de Te Deum (mulțumire) în semn de recunoștință pentru libertatea și unitatea neamului românesc, precum și de cinstire a eroilor care au înfăptuit Marea Unire națională în anul 1918.

Reamintim că în vederea cinstirii memoriei eroilor români a fost edificată și Catedrala Națională din București, cu hramurile Înălțarea Domnului – Ziua eroilor și Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

La Catedrala Națională, slujba de Te Deum va fi săvârșită începând cu ora 12.00.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei (arhivă)