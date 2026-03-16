Comunitatea ucraineană marchează 36 de ani de la reactivarea Vicariatului Ortodox Ucrainean

Comunitatea ucraineană din România marchează luni 36 de ani de la reactivarea Vicariatului Ortodox Ucrainean.

Odată cu înlăturarea regimului comunist, ucrainenii ortodocși din România au inițiat demersurile pentru obținerea binecuvântării Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru reînființarea Vicariatului Ucrainean, desființat de autoritățile comuniste în anul 1952.

Nucleul acestui demers a fost format din 15 preoți ucraineni din Maramureș, organizați în cadrul Protopopiatului Ucrainean cu sediul la Ruscova. Cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, procesul-verbal întocmit la 12 ianuarie 1990 și semnat de toți cei 15 preoți, în frunte cu protopopul Ioan Pițura, a fost dezbătut în ședința Sfântului Sinod din 12 februarie 1990.

În urma acestei decizii, în data de 16 martie 1990, Cancelaria Sfântului Sinod a emis actul oficial de reînființare a Vicariatului Ortodox Ucrainean (nr. 1432). Documentul a fost semnat, în numele Locotenenței Patriarhale, de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, și de Preasfințitul Părinte Nifon Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Potrivit actului, Vicariatul urma să fie subordonat direct Patriarhiei Române, așa cum fusese și în perioada 1948–1952. Totodată, a fost recunoscut dreptul parohiilor ucrainene din eparhiile din Cluj, Timișoara, Iași și Oradea de a face parte din această structură bisericească.

Vicariatul păstrează identitatea ucrainenilor

În prezent, Vicariatul Ortodox Ucrainean reprezintă cea mai mare comunitate a ucrainenilor din România. Datele recensământului din 2021 arată că în zonele în care Vicariatul are parohii și mănăstiri, procentul celor care folosesc limba ucraineană ca limbă maternă este cel mai ridicat: Maramureș – 99% și Timiș – 88%.

În schimb, în zonele în care credincioșii ortodocși ucraineni nu fac parte din Vicariat, procentul celor care au declarat limba ucraineană drept limbă maternă este mai redus: Suceava – 73%, Botoșani – 72%, iar Tulcea – 36%.

Aproximativ 80% dintre etnicii ucraineni din România sunt ortodocși. Pentru aceștia, Patriarhia Română a organizat Vicariatul în cadrul căruia slujbele sunt oficiate în limba ucraineană de către preoți proveniți din comunitate.

Vicariatul Ortodox Ucrainean este condus în prezent de părintele vicar general Marius-Nicolae Lauruc, paroh în Sighetu Marmației, și cuprinde peste 30.000 de credincioși din comunitățile ucrainene din Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat.

