Concert aniversar „Theologos” la Catedrala Episcopală din Baia Mare

Anul acesta se împlinesc 10 ani de la înființarea Grupului psaltic „Theologos” al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, un deceniu dedicat cultivării și propovăduirii cântului bizantin pe meleagurile maramureșene și sătmărene.

Pentru a marca acest moment aniversar, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 18:00, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare va avea loc un concert special de cântări bizantine și colinde, susținut de membrii grupului „Theologos”, în prezența și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Vor dirija:

– Pr. Adrian Dobreanu, fondatorul și dirijorul emerit al grupului;

– Denis Sulițanu, psalt și actual dirijor.

Alături de „Theologos” vor concerta și alte două formații psaltice:

– Grupul „Sfinții Martiri Brâncoveni”, condus de prof. Vlad Pop;

– Grupul „Anastasios”, condus de dr. Iustinian Ioachim Simion.

Evenimentul reamintește și de momentul din anul 2017, când membrii Grupului psaltic „Theologos” au fost primiți de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Reședința Patriarhală, alături de Grupul „Tronos”, condus de protopsaltul Mihail Bucă. Cu acel prilej, Patriarhul României a apreciat strădania lor de a readuce la lumină frumusețea cântării bizantine, subliniind importanța acestei tradiții pentru spațiul maramureșean.

Prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Iustin, grupul „Theologos” își continuă misiunea de a promova cântul bizantin în eparhie și dincolo de granițele ei.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de muzică psaltică să participe la acest moment festiv dedicat celor zece ani de activitate artistică și duhovnicească.