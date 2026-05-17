Concert cameral susținut de Ansamblul de muzică veche „ABARIS” la Biserica Piaristă

Iubitorii muzicii clasice sunt invitați marți, 19 mai 2026, la un eveniment deosebit dedicat muzicii vechi. Biserica Piaristă, situată pe strada Universității nr. 5 din Cluj-Napoca, va găzdui, începând cu ora 20:00, un concert extraordinar de muzică barocă susținut de Ansamblul „ABARIS”.

Seara promite o incursiune sonoră fascinantă în perioada Barocului, spațiul sacru al bisericii oferind acustica ideală pentru instrumentele specifice acestei epoci. Soliștii de excepție ai serii vor fi contratenorul Matei Tudose și violoncelistul Áron Petruș Bölöni.

Alături de ei, pe scenă se va afla întreaga formulă a Ansamblului de muzică veche „ABARIS”, alcătuită din Ruxandra Rus (flaut traverso), Irina Nanushi și Csilla Szöverdi (vioara I), Francisco Ramonda (vioara a II-a), Mihai Todoran (violă), Giang Nguyen (violoncel), Szabolcs Dimén (contrabas) și Amalia Erdős (clavecin).

Programul muzical ales pentru această ocazie reunește pagini de o mare frumusețe și sensibilitate artistică, semnate de compozitori celebri precum Henry Purcell, Nicola Porpora, Carl Philipp Emanuel Bach, Leonardo Vinci și Antonio Vivaldi. Concertul reprezintă o oportunitate rară pentru publicul clujean de a audia lucrări de patrimoniu universal interpretate cu multă dăruire și rigoare stilistică, într-o atmosferă de profundă liniște și contemplare.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.