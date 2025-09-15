Concert caritabil de muzică bizantină susținut de Arhidiaconul Mihail Bucă și Grupul Psaltic TRONOS

Cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București, va susține alături de Grupul Psaltic TRONOS un concert caritabil de muzică bizantină. Evenimentul va avea loc la Sala Dalles din Capitală.

Concertul îmbină rugăciunea prin cântare cu fapta cea bună, întrucât fiecare bilet achiziționat reprezintă o contribuție pentru sprijinirea Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” din București.

Organizatorii îi invită pe toți iubitorii de muzică bizantină și pe cei dornici să se alăture acestei cauze să participe la un moment de înălțare sufletească și solidaritate.

„Haideți să fim împreună parte din această bucurie aniversară, transformând muzica în faptă bună și dăruirea în grijă pentru cei aflați în suferință”, transmit inițiatorii evenimentului.