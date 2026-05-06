Concert caritabil la Gherla pentru salvarea bisericii lui Mihai Viteazul din Lujerdiu

Un concert caritabil dedicat salvării bisericii de lemn „a lui Mihai Viteazul” din localitatea Lujerdiu va avea loc joi, 21 mai 2026, de la ora 18:00, la Escape Events din Gherla, într-un eveniment organizat cu binecuvântarea Andrei Andreicuț și cu implicarea Protopopiatul Ortodox Român Gherla.

Sub genericul „Salvăm Biserica lui Mihai Viteazul de la Lujerdiu!”, evenimentul își propune să mobilizeze comunitatea în jurul unui demers de conservare a unui valoros monument de patrimoniu spiritual și istoric.

Pe scenă vor urca artiști îndrăgiți ai muzicii românești, între care Lavinia Goste și Marius Zorilă, alături de Anamaria Marti, Radu Lazăr, Andreea Pavelean, Maria Pavelean și arhidiaconul Ionuț Koblicska.

Prin acest concert, organizatorii își doresc să adune sprijin pentru restaurarea și conservarea bisericii din Lujerdiu, un lăcaș cu valoare istorică și identitară pentru comunitatea locală și pentru patrimoniul eclezial transilvănean.

Prețul unui bilet este de 40 de lei, iar participarea la eveniment reprezintă totodată o contribuție directă la susținerea acestui proiect de suflet.