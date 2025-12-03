Concert de colinde al Corului „Adoremus Dominum”, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Duminică, 7 decembrie 2025, Corul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va participa la slujba Vecerniei, oficiată în Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului”, unde va da răspunsurile la strană.

Corul, dirijat de Pr. Lect. univ. dr. Daniel Mocanu, este format din studenți ai Facultății de Teologie și promovează repertoriul coral bisericesc specific perioadelor liturgice ale anului.

În continuarea Vecerniei, ansamblul va susține un concert de colinde, cu lucrări aparținând unor compozitori de seamă ai tradiției muzicale românești: Gheorghe Danga, Nicolae Lungu, Gabriel Popescu, Ion Popescu-Runcu, Ion Costescu, Zaharia Matei și Cristian Paraschiv.

Concertul marchează începutul perioadei de pregătire spirituală pentru Praznicul Nașterii Domnului și continuă tradiția muzicală a facultății și a Catedralei Mitropolitane.

Evenimentul începe la ora 19:00, iar intrarea este liberă.

Organizatorii îi invită pe clujeni și pe toți iubitorii de colinde să ia parte la o seară de rugăciune, armonie și bucurie creștină.