CONCERT DE ORGĂ ELECTRONICĂ la Școala Populară de Arte

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj-Napoca, instituție aflată sub egida Consiliului Județean Cluj, vă invită cu bucurie la un eveniment muzical dedicat performanței artistice și formării tinerelor talente.

Marți, 5 mai 2026, începând cu ora 16:00, Sala de Spectacole „Tudor Jarda” va găzdui un recital special, într-un cadru elegant, consacrat de-a lungul timpului prin numeroase manifestări culturale de valoare.

Pe scenă vor evolua cursanții clasei de orgă electronică, îndrumați de expertul Alexandru Lucaci. Programul artistic va cuprinde lucrări din repertoriul clasic, romantic și contemporan, evidențiind atât diversitatea stilistică, cât și expresivitatea și evoluția interpretativă a elevilor.

Acest recital își propune să fie atât o demonstrație de talent și dedicare, cât și o celebrare a muzicii ca limbaj universal al emoției.

Accesul publicului este gratuit.