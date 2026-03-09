Concert de pricesne la Cluj-Napoca, organizat la aniversarea a 20 de ani ai Mitropoliei Clujului

De praznicul Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie 2026, publicul clujean este invitat la o seară de rugăciune și cânt, în cadrul concertului de pricesne și muzică religioasă „Tradiții clujene, de Buna Vestire”. Evenimentul va avea loc de la ora 18:00, la Sala Radio Cluj, și se află la cea de-a IV-a ediție.

Pe scenă vor evolua interprete îndrăgite de muzică populară: Mariana Anghel, Domnica Dologa, Mariana Morcan, Ioana Breda Morar, Gabriela Ardusătan și Alice Ghile. Artistele vor fi acompaniate de Orchestra profesionistă „Cununa Transilvană”, dirijor Tudor Căucean.

Programul artistic va fi completat de momente instrumentale susținute de orchestră, dar și de intervenții corale ale Corului „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de părintele lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

Manifestarea „Tradiții clujene, de Buna Vestire” a devenit, în ultimii ani, un reper în viața culturală și spirituală a Clujului, aducând în fața publicului pricesne și cântări religioase specifice perioadei Postului Mare, interpretate de artiști și grupuri vocale.

Ediția din acest an este dedicată împlinirii a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și este organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Totodată, se înscrie în șirul manifestărilor desfășurate în cadrul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, în Patriarhia Română.

Concertul va fi prezentat de Alin Pop și este organizat de Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, manager Adriana Irimieș, în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Radio România Cluj.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.