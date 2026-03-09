Concert de pricesne „Tradiții clujene, de Buna Vestire”, la Cluj-Napoca

De praznicul Bunei Vestiri, miercuri, 25 martie 2026, publicul clujean este invitat la un concert de pricesne, muzică religioasă și cultă, organizat la Sala Radio Cluj, începând cu ora 18:00.

Evenimentul, intitulat „Tradiții clujene, de Buna Vestire”, aflat la cea de-a IV-a ediție, va reuni interprete îndrăgite de muzică populară și grupuri corale, într-o seară dedicată rugăciunii și cântului inspirat din tradiția spirituală românească.

Pe scenă vor evolua Mariana Anghel, Domnica Dologa, Mariana Morcan, Ioana Breda Morar, Gabriela Ardusătan și Alice Ghile, acompaniate de Orchestra profesionistă „Cununa Transilvană”, dirijată de Tudor Căucean. Programul artistic va fi completat de momente instrumentale susținute de orchestră, dar și de intervenții corale ale Corului „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

Manifestarea „Tradiții clujene, de Buna Vestire” a devenit, în ultimii ani, un reper în viața culturală a Clujului, aducând în fața publicului pricesne și cântări religioase specifice perioadei Postului Mare, interpretate de artiști și grupuri vocale.

Ediția din acest an este dedicată împlinirii a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și se înscrie în șirul de manifestări organizate în cadrul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, proclamate în Patriarhia Română.

Concertul este organizat de Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Radio România Cluj.

Evenimentul va fi prezentat de Alin Pop.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.