Concert-eveniment la Opera Națională Română din Cluj-Napoca: „MARIO LANZA – TRIBUTE”

Tenorul Stephen Costello și dirijorul Constantine Orbelian – invitați speciali ai serii de 30 mai 2025

Cluj-Napoca, 8 aprilie 2025 – Opera Națională Română din Cluj-Napoca anunță un eveniment de excepție pentru iubitorii muzicii clasice: vineri, 30 mai 2025, ora 18:30, va avea loc concertul extraordinar „MARIO LANZA – TRIBUTE”, dedicat legendarului tenor italian care a marcat ireversibil istoria liricii mondiale.

Evenimentul îl are ca invitat special pe celebrul Stephen Costello, tenor american cu o carieră internațională impresionantă, aclamat pe scenele marilor opere din New York, Londra, Paris sau Viena. Costello va fi acompaniat de Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca, dirijată de inconfundabilul Constantine Orbelian, dirijor principal al New York City Opera și de patru ori nominalizat la Premiile Grammy.

Acest concert reprezintă un omagiu vibrant adus lui Mario Lanza, artist emblematic care a fascinat generații prin vocea sa spectaculoasă și prin prezența cinematografică ce a transformat opera într-un fenomen cultural de masă.

Stephen Costello revine pe scena Operei clujene după succesele răsunătoare din 2024, în cadrul Balului Operei și în premiera spectacolului „La Bohème”. Laureat al prestigiosului Premiu Richard Tucker (2009), Costello și-a început cariera la Metropolitan Opera din New York și a fost aplaudat pe cele mai mari scene ale lumii, de la Royal Opera House la Festivalul de la Salzburg.

La pupitrul dirijoral, maestrul Constantine Orbelian aduce o energie și o viziune artistică aparte, confirmată de colaborările sale cu mari nume precum Renée Fleming, Dmitri Hvorostovsky, Angela Gheorghiu și, bineînțeles, Stephen Costello. Senografia evenimentului este semnată de artistul Magdy Hawash.

Bilete și informații utile:

Biletele pot fi achiziționate:

• Online, de pe www.bilete.ro

• De la Agenția de Bilete a Operei (luni–vineri, orele 11:00–13:00 și 14:00–17:00)

Detalii suplimentare sunt disponibile pe www.operacluj.ro, precum și pe canalele oficiale ale Operei: Facebook, Instagram, TikTok.

O tradiție lirică vie din 1919

Opera Națională Română din Cluj-Napoca, prima instituție lirică a țării, înființată în 1919, continuă să își onoreze misiunea artistică prin spectacole de cel mai înalt nivel. De-a lungul unui secol de existență, a prezentat peste 200 de titluri de operă, operetă și balet din repertoriul universal, deschizând porțile spre toate școlile muzicale și stilurile lirice majore.