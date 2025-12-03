Concert extraordinar de colinde al Coralei „Armonia”, la Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel din Cluj-Napoca

Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur, Cluj-Napoca, organizează marți, 9 decembrie 2025, un Concert extraordinar de colinde, ajuns la ediția a VII-a, susținut de renumita Corală „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului.
Evenimentul se va desfășura cu participarea:
-
Coralei „Armonia” – dirijor: arhidiacon lect. dr. Ion-Iulian Dumitru
-
Pr. Marius Ciprian Pop
-
Lavinia Goste
Programul serii
-
Ora 17:00 – Slujba Vecerniei, cu participarea Pr. Marius-Ciprian Pop
-
Ora 18:00 – Concert extraordinar de colinde
Vor colinda:
• Corala „Armonia”
• Lavinia Goste
• Pr. Marius-Ciprian Pop
Concertul aduce în fața credincioșilor un repertoriu dedicat Praznicului Nașterii Domnului, combinând colinde tradiționale, armonii corale și momente interpretate de invitați cunoscuți ai muzicii bisericești și tradiționale românești.
Evenimentul este organizat cu sprijinul comunității parohiale și se înscrie în seria manifestărilor duhovnicești ale perioadei premergătoare Crăciunului.