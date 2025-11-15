Concert extraordinar de colinde la Bistrița

Bistrița va găzdui miercuri, 10 decembrie 2025, de la ora 18:00, un concert extraordinar de colinde intitulat „Slobozi-ne, gazdă-n casă!”, organizat la Palatul Culturii, cu ocazia apariției cu numărul 10.000 a ziarului „Răsunetul”.

Evenimentul îl are ca invitat special pe Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul Europei de Nord, care va împărtăși participanților un cuvânt de binecuvântare. În cadrul serii va avea loc și o dublă lansare de carte: „Cine mai are grijă de părinții și bunicii noștri?” de PS Macarie și „Povești de Crăciun” de Menuț Maximinian.

Concertul are și o dimensiune filantropică: fondurile strânse vor sprijini Așezământul social pentru copii orfani „Sfântul Siluan Athonitul” din Dorolea, administrat de Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rebra-Parva, în prezența părintelui stareț Chiril Zăgrean.

Pe scenă vor urca zeci de artiști, coriști, ansambluri și grupuri tradiționale dintre cele mai apreciate din Bistrița-Năsăud și nu numai. Printre invitați:

– Flavius Buzilă (Hara)

– Angelina Tiniș Lungu

– Livia Harșa și Grupul Flori Țoplețene

– Ansamblul Profesionist „Dor Românesc”

– Coralele Protopopiatelor Bistrița, Năsăud și Beclean

– Numeroase grupuri de colindători, ansambluri tradiționale și interpreți de folclor.

Seara va fi prezentată de Pr. Ioan Pintea și Menuț Maximinian, iar gazdele vor fi meșterii populari Ana și Corneliu Bodescu.

Intrarea este liberă.

Bistrițenii sunt invitați să se bucure de colind, tradiție și comuniune, într-un concert care marchează un moment istoric pentru presa locală și comunitatea culturală a județului.