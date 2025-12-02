Concert extraordinar de colinde la Capela „Sfântul Lazăr”, susținut de Corul „Ave Musica”

Duminică, 7 decembrie 2025, Capela ortodoxă „Sfântul și Dreptul Lazăr” din Cluj-Napoca va găzdui un concert extraordinar de colinde, un eveniment luminos care pregătește sufletele credincioșilor pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Evenimentul este organizat în spațiul liturgic al capelei aflate în incinta Cimitirului eparhial „Sfântul Lazăr”, situat pe strada Calea Turzii nr. 154A.

Ziua va începe la ora 9:00 cu slujba Utreniei, urmată, la ora 10:00, de Sfânta Liturghie, oficiată și tâlcuită de arhid. Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea.

De la ora 12:00, Corul „Ave Musica” al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, dirijat de Ciprian Țara, va susține un recital de colinde și va lansa un nou CD dedicat perioadei sărbătorilor.

Colindele propuse de tinerii muzicieni aduc în suflete bucurie, pace și lumină, într-o întâlnire în care frumusețea muzicii corale se împletește cu atmosfera caldă a Adventului.

Programul zilei – 7 decembrie 2025

09:00 – Utrenia

10:00 – Sfânta Liturghie

(slujește și predică arhid. Dan Grigore Văscu)

12:00 – Concert extraordinar de colinde și lansare de CD

Corul „Ave Musica” – Dirijor: Ciprian Țara

Locul

Capela ortodoxă „Sfântul și Dreptul Lazăr”

(în incinta Cimitirului eparhial „Sfântul Lazăr”, Calea Turzii nr. 154A, Cluj-Napoca)