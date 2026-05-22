Concert extraordinar susținut de Corul „Ave Musica” la Sala Héritage

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” (ANMGD) invită publicul clujean luni, 25 mai 2026, la o experiență artistică de excepție. Începând cu ora 19:00, Sala Héritage (situată pe str. Bucium nr. 2) va găzdui un concert extraordinar susținut de Corul „Ave Musica”, unul dintre ansamblurile reprezentative ale instituției, aflat sub conducerea dirijorală a conf. univ. dr. habil. Ciprian Para.

Conceput ca un spectacol interdisciplinar, evenimentul își propune să depășească granițele unui concert tradițional, reunind în mod armonios repertoriul coral, dansul și momentele instrumentale. Programul serii este unul extrem de divers și traversează stiluri, epoci și spații culturale diferite. Publicul va fi purtat într-o călătorie sonoră ce cuprinde atât pagini de seamă din creația românească și repertoriul est-european, cât și piese contemporane remarcabile, unele dintre ele aflate în primă audiție.

Iubitorii de frumos vor avea ocazia să asculte compoziții semnate de maeștri precum Sigismund Toduță („Christos a înviat”), Adrian Pop („Cântec lin”), Paul Constantinescu și Béla Bartók, alături de piese universale de mare forță expresivă, culminând cu aranjamente spectaculoase precum faimosul „Bolero” de Maurice Ravel sau ritmurile pline de viață din „Zorba Dance” de Mikis Theodorakis.

Invitați speciali și momente coregrafice

Dimensiunea sonoră a evenimentului va fi îmbogățită de prezența unor invitați speciali de renume din cadrul academiei:

Prof. univ. dr. habil. Constantin Andrei și asist. univ. drd. Tudor Gliga (chitară);

Conf. univ. dr. Bernadette Czumbil și lect. univ. dr. Raluca Rad (pian);

Dacian Boldor și Haris Pârvu (percuție).

Un element deosebit care va conferi spectacolului o plasticitate aparte este participarea studenților de la specializarea Coregrafie, coordonați cu măiestrie de conf. univ. dr. Nicoleta Demian. Intervențiile lor vor construi un dialog vizual și expresiv între mișcare, ritm și textul muzical, punând în valoare valențele scenice ale muzicii corale.

Evenimentul promite o seară de aleasă ținută culturală, oferind comunității clujene un spațiu de bucurie și contemplare estetică. Intrarea la concert este liberă, în limita locurilor disponibile, organizatorii așteptându-i cu drag pe toți melomanii.