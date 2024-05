Concert simfonic la Colegiul Academic, sub bagheta dirijorului Theo Wolters

Vineri, 17 mai 2024, ora 19, Abonament 26

Colegiul Academic

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Theo Wolters dirijor

Maura Marinucci clarinet

Carl Maria von Weber

Uvertura operei Euryanthe

Concertul nr. 2 în Mi bemol major pentru clarinet, op. 74

Piotr Ilici Ceaikovski

Simfonia nr. 5 în mi minor, op. 64

Dirijorul Theo Wolters revine vineri, 17 mai 2024, la pupitrul dirijoral al Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania” alături de Maura Marinucci (clarinet) pentru a dirija concertul simfonic din programul căruia fac parte lucrări semnate de Carl Maria von Weber și Piotr Ilici Ceaikovski.

Concertul va avea loc vineri, 17 mai 2024, de la ora 19.00, la Colegiul Academic.

Despre lucrări

Euryanthe este o mare operă eroică, romantică compusă de Carl Maria von Weber și reprezentată pentru prima dată la Theater am Kärntnertor din Viena la 25 octombrie 1823. Deși este recunoscută ca fiind una dintre cele mai importante opere ale lui Weber, lucrarea este mai rar pusă în scenă. Doar uvertura, un exemplu remarcabil al stilului romantic german timpuriu (care l-a anunțat pe Richard Wagner), este interpretată cu regularitate astăzi. Euryanthe se înscrie în tradiția germană a Singspiel-ului, adoptând o abordare muzicală fără întrerupere a dialogului vorbit, caracteristică operelor anterioare de limbă germană, precum Flautul fermecat de Mozart, Fidelio de Beethoven și Der Freischütz al lui Weber. Manuscrisul operei este păstrat la Biblioteca de Stat și Universitară Saxonă din Dresda.

Simfonia nr. 5 în mi minor, op. 64 a fost compusă în anul 1888 și prezentată pentru prima dată publicului la Sankt Petersburg, la Teatrul Mariinsky, în luna noiembrie a aceluiași an, sub conducerea lui Ceaikovski însuși. Lucrarea este dedicată lui Theodor Avé-Lallemant, muzician și profesor de muzică german. Spre deosebire de precedentele sale simfonii, Simfonia nr. 5 nu are un program clar. În aprilie 1888, cu aproximativ o lună înainte de a începe să compună simfonia, compozitorul a schițat în caietul său un scenariu pentru prima parte a acesteia, notând că această primă mișcare conține „o resemnare totală…”. Este însă incert cât de mult din acest program a fost realizat în compoziție. Ca și Simfonia nr. 4, Simfonia nr. 5 este una ciclică, cu o temă principală recurentă. Spre deosebire de nr. 4, însă, tema se aude în toate cele patru părți, o caracteristică pe care Ceaikovski a folosit-o pentru prima dată în Simfonia Manfred, care a fost terminată cu mai puțin de trei ani înainte de nr. 5.

Despre solistă, Maura Marinucci

Născută în 1993, Maura Marinucci este prim clarinet al Orchestrei Filarmonicii din Londra, după o experiență similară în cadrul Filarmonicii din Bruxelles timp de patru stagiuni, din 2019 până în 2023. Ea și-a obținut diploma de licență în Italia în 2010 la Conservatorio L. D’Annunzio din Pescara, Italia, unde predă din noiembrie 2022. A studiat apoi cu Alessandro Carbonare la Accademia Nazionale Santa Cecilia din Roma și a obținut diploma de masterat la clasa lui François Benda la Lugano, la Conservatorio Della Svizzera Italiana.

Este invitată în mod regulat să cânte ca prim clarinet principal la Orchestra Royal Opera House din Londra, London Symphony Orchestra, Ulster Orchestra, BBC NOW, Welsh National Opera, Royal Scottish National Orchestra, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro San Carlo din Napoli, printre altele.

Debutul său ca solistă a avut loc în 2016 cu Concertul K622 de Mozart la Torino, când a obținut prestigiosul premiu Renzo Giubergia din partea fundației De Sono. De asemenea, a interpretat Concertul pentru clarinet nr. 1 de Weber cu Orchestra Sinfonica Abruzzese și Sequenza IXa de Berio pentru Festivalul de muzică contemporană din Ticino. Susține în mod regulat o mulțime de concerte de muzică de cameră cu multe instrumente diferite în cadrul unor ansambluri de muzică contemporană.

Despre dirijor, Theo Wolters

Theo Wolters s-a născut în anul 1955, în Melick, un oraş din sudul Olandei, fiind mezinul unei numeroase familii de muzicieni. La o vârstă timpurie, Theo a început să studieze trompeta în cadrul intim al fanfarei conduse de tatăl său. Talentul său a fost remarcat încă de pe atunci, iar Theo a urmat studiul muzicii mai departe la Conservatorul din Maastricht, fiind admis la clasa renumitului trompetist Wim Groot, fost prim trompetist la Orchestra Concertgebouw. Înainte de a-şi termina studiile la Conservatorul din Maastricht, Theo Wolters era deja angajat ca prim trompetist la Overrijsels Philharmonisch din Enschede (Olanda) şi la Filarmonica din Essen (Germania).

Începând cu anul 1979, a devenit membru al Royal Concertgebouw Orchestra. În cadrul acestei renumite orchestre, el a lucrat şi a înregistrat alături de cei mai mari dirijori ai momentului: Leonard Bernstein, Bernhard Haitink, Carlos Kleiber, Riccardo Chailly, Nikolaus Harnoncourt şi Mariss Jansons.

În paralel cu cariera sa instrumentală şi orchestrală, Theo Wolters a studiat dirijatul sub îndrumarea lui Piet Stalmeier şi Roberto Benzi. Ca dirijor invitat, a susţinut concerte alături de Orchestra Simfonică Slovacă de Stat, Orchestra Simfonică din Tbilisi, Sinfonietta Slovaka, Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti, Filarmonica de Stat „Transilvania”, Filarmonica de Stat din Sibiu, Filarmonica din Târgu-Mureș, Filarmonica din Timişoara, Orchestra Filarmonicii din Bucheon (Coreea de Sud), Orchestra Naţională de Tineret din Olanda, Dutch Promenade Orchestra, unde a fost şi dirijor principal invitat.

În anul 2004, Theo Wolters a fost asistentul lui Mariss Jansons la celebra orchestră din Amsterdam. Din cauza unor probleme de sănătate, Mariss Jansons nu a putut dirija orchestra Concertgebouw în concertele din 20 şi 21 iunie 2008. Cu această ocazie, Theo a fost cel care l-a înlocuit, dirijând, cu mare succes, simfonia Turangalîla de Olivier Messiaen.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318 sau 0264-430.060) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

