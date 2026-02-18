Concert simfonic la Colegiul Academic sub bagheta lui Lawrence Foster

Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” va susține un concert simfonic sub bagheta dirijorului emerit Lawrence Foster, avându-i ca soliști pe violonista Sarah Nemtanu și pe organistul Erich Türk. Concertul va avea loc vineri, 20 februarie 2026, de la ora 19.00, pe scena Colegiului Academic.

Programul muzical reunește lucrări semnate de Franz Liszt – „Orpheus”, Pablo de Sarasate – „Zigeunerweisen”, George Enescu – „Balada pentru vioară și orchestră”, op. 4, Maurice Ravel – „Tzigane” și Camille Saint-Saëns – „Simfonia nr. 3 în do minor”, op. 78.

Lawrence Foster, Dirijor Emerit al Filarmonicii clujene, are o amplă carieră internațională, colaborând cu orchestre de prestigiu din Europa și Statele Unite și fiind distins în România cu Ordinul „Meritul Cultural” și Ordinul Național pentru Merit. Sarah Nemtanu, a fost concertmaestru al Orchestrei Naționale a Franței timp de 20 de ani, este în prezent prim-violonistă a Orchestrei din Paris. Organistul Erich Türk este profesor la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și laureat al Concursului Internațional de Orgă „J.S. Bach” de la Bruges.

Evenimentul face parte din stagiunea curentă a Filarmonicii de Stat „Transilvania”.