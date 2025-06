Concert special pentru orgă și cor susținut de Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Concert pentru cor și orgă – dirijor-Cornel Groza / solist-Nicolae Moldoveanu

Miercuri, 11 iunie 2025, ora 19.00

Biserica Evanghelică-Luterană (Bd. 21 Decembrie nr. 1)

Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Cornel Groza dirijor

Nicolae Moldoveanu orgă

Georg Frideric Händel (atribuit)

Voluntary nr. 6, în Do major

Georg Frideric Händel

Imnul încoronării Let thy hand be Strengthened, HWV 259

Johann Sebastian Bach

Fantezia în Sol major, BWV 572

Coralul Christus, der uns selig macht din Das Orgel-Büchlein, BWV 620

Coralul O Mensch, bewein’ dein’ Sünde gross din Das Orgel-Büchlein, BWV 622

Coralul Christ lag in Todesbanden din Das Orgel-Büchlein, BWV 625

Coralul Christ ist erstanden din Das Orgel-Büchlein, BWV 627

Coralul Wir danken dir, Herr Jesu Christ din Das Orgel-Büchlein, BWV 623

Toccata și fuga Dorică, BWV 538

Motetul Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225

Miercuri 11 iunie 2025, începând cu ora 19.00 vă invităm la Biserica Evanghelică-Luterană (Bd. 21 Decembrie nr. 1), pentru a participa la un concert special, pentru orgă și cor, care propune o incursiune în universul muzicii sacre baroce, articulată în jurul creațiilor a doi dintre cei mai influenți compozitori ai epocii: Georg Frideric Händel și Johann Sebastian Bach. Prin selecția lucrărilor din repertoriu, se conturează o traiectorie ce pornește de la solemna afirmare a credinței, trece prin durerea pătimirii și strălucește în bucuria Învierii.

Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania” va fi dirijat de Maestrul Cornel Groza, solistul serii de miercuri 11 iunie fiind Nicolae Moldoveanu.

Despre lucrări

Concertul va debuta cu Voluntary nr. 6 în Do major, o lucrare atribuită lui Händel, menită să însoțească actul liturgic. Îi va urma Let thy hand be strengthened, HWV 259, unul dintre cele patru imnuri compuse de Händel pentru încoronarea regelui George al II-lea, în 1727. Această lucrare, specială prin rolul și echilibrul său arhitectonic, este un exemplu al stilului monumental al compozitorului, folosit în universul muzicii cu caracter festiv.

Centrul de greutate al concertului serii de 11 iunie 2025 de la Biserica Evanghelică-Luterană (Bd. 21 Decembrie nr. 1) este reprezentat de creația pentru orgă a lui Johann Sebastian Bach, în special din colecția Das Orgel-Büchlein – proiect muzical, pedagogic și teologic în egală măsură, gândit de compozitor ca un compendiu al principalelor cântări corale luterane, fiecare prelucrare fiind o versiune muzicală a conținutului doctrinar al textului liturgic.

Coralele alese pentru acest concert acoperă tematic principalele momente liturgice: patimile, răstignirea, moartea, învierea și recunoștința.

Concertul este întregit de lucrări pentru orgă, compoziții de anvergură, precum Fantezia în Sol major,

BWV 572, excepțională prin scriitura sa liberă și exuberantă, și Toccata și fuga în re minor „Dorica”, BWV 538.

În încheierea concertului, vom regăsi motetul Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225, compus pentru cor dublu, o compoziție care impresionează prin densitatea contrapunctică, energia discursului muzical și variația estetică, înfățișând un adevărat exercițiu de virtuozitate și expresivitate vocală. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre solist

Nicolae Moldoveanu

Nicolae Moldoveanu își începe studiile de orgă în Germania, în anul 1982, sub îndrumarea profesorului Wolfgang Schetelich de la Conservatorul din Leipzig. În paralel, beneficiază de mentoratul organistului Horst Lehmann de la Domul din Stendal, precum și al lui Thomas Sauer, organist al catedralei St. Hedwigs din Berlin, unde activează și ca asistent. După 1986, Moldoveanu se stabilește în Elveția, unde își continuă studiile de orgă la Conservatorul din Zürich, în clasa profesorului Bernhard Billeter. Aici obține diploma de concert, consolidându-și astfel formarea artistică și profesională. Pe lângă activitatea dirijorală, desfășoară o intensă carieră concertistică ca organist, susținând recitaluri solo în numeroase spații sacre și laice, precum și în importante săli de concerte, inclusiv în Petronas Hall din Kuala Lumpur. De asemenea, colaborează cu orchestre de prestigiu, interpretând concerte pentru orgă, precum cele de Händel, alături de ansamblul London Mozart Players. În România, Moldoveanu colaborează frecvent ca organist și clavecinist cu Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București și cu Filarmonica din Târgu Mureș. Este, de asemenea, implicat în proiecte comune cu ansamblul coral al Filarmonicii de Stat Transilvania.

Despre dirijor

Cornel Groza

Cornel Groza este una dintre cele mai respectate personalități ale vieții muzicale românești, cu o activitate de peste patru decenii în domeniul dirijatului coral și vocal-simfonic. Absolvent al Conservatorului „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (1973), Cornel Groza și-a construit cariera într-o dublă ipostază – de dirijor și pedagog – influențând generații de muzicieni și contribuind esențial la dezvoltarea artei corale în România. Începând cu 1986 este dirijor permanent al Corului Filarmonicii de Stat „Transilvania”, cu care a realizat peste 850 de concerte, colaborând cu numeroși dirijori de renume internațional și participând la festivaluri importante din Europa, Asia și Orientul Mijlociu (Festivalul „George Enescu”, Festivalul Callas – Atena, Festivalul de Muzică Sacră – Madrid, Festivalul Liturgica – Ierusalim, Festivalul de Operă – Martina Franca, ș.a.). În paralel, conduce din 1985 Ansamblul de Cameră „Cappella Transylvanica”, cu care a obținut premii importante la competiții internaționale (Viena, Karditsa) și a susținut numeroase turnee europene. În plan didactic, Cornel Groza este Profesor Universitar al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”, unde predă de peste patru decenii disciplinele Dirijat coral și Ansamblu coral, fiind Decan al Facultății Teoretice între 2004 și 2012 și Șef al Catedrei de Dirijat în perioada 1996–2004. A fost invitat să susțină cursuri de măiestrie în România, Italia, Republica Moldova, Malaezia și Elveția. Repertoriul său vast acoperă integral literatura corală universală și românească, de la muzica medievală până la creații contemporane, reflectată în numeroase înregistrări radio, CD-uri și participări în proiecte cinematografice (inclusiv pentru coloana sonoră a filmului The Passion of the Christ, 2003). Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase distincții și premii, printre care: Premiul UCMR pentru promovarea muzicii românești, Medalia Fundației Madrigal-Marin Constantin, Placheta de Onoare a Consiliului Județean Cluj, Premiul „Maestru al artei coral-dirijorale” (UCMR, 2009).

Despre Corul Filarmonicii clujene

Prima atestare a unui concert vocal-simfonic în care a apărut pe afiș tandemul „Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat din Cluj” datează din 23 decembrie 1972. În scurt timp, ansamblul coral nou înființat a ajuns la o formă de excepție, cronicile de specialitate catalogându-l drept „un fenomen ieșit din comun”. Repertoriul s-a îmbogățit rapid, acoperind aproape toate lucrările mari ale epocilor Barocului, Clasicismului și Romantismului, incluzând și lucrări ale compozitorilor români. Maestrului Dorin Pop i se datorează stilul, vocalitatea și metoda de lucru a corului până în zilele noastre. Timp de 38 de ani Maestrul Groza a continuat să promoveze faima și reputația ansamblului, atât pe plan național, cât și internațional. Mărturie stau zecile de turnee artistice desfășurate în diverse colțuri ale lumii: Germania, Olanda, Franța, Andorra, Grecia, Luxemburg, Belgia, Elveția, Israel, Malaysia, Singapore, Taiwan, Oman, toate fiind încununate de succes răsunător. Corul a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase orchestre din Europa: Lorraine Philharmonic Orchestra, Tonhalle Orchestra din Zürich, Israel Philharmonic Orchestra, Orchestra Internațională a Italiei, Filarmonica din Haifa, Orchestra Simfonică a Lituaniei, Orchestra Radio Ierusalim, Orchestra de Cameră din Ierusalim etc. Activitatea discografică adună titluri importante din literatura vocal-simfonică și de operă: „Ein deutsches Requiem”, „Nanie” și „Schicksalslied” de Brahms, „Requiem” de Mozart, „Damnațiunea lui Faust” de Berlioz, „La Fanciulla del Vest” de Puccini, „Un ballo in maschera” de Verdi, „Psalmus Hungaricus” de Kodály, „Cantata profană” de Bartók, precum și lucrări a capella, „Liturghia dogmatică” de Gheorghe Șoima și fragmente pentru coloana sonoră a filmului „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson. De-a lungul timpului, Corul a colaborat cu renumiți dirijori precum Gary Bertini, Pinchas Steinberg, David Shalon, Hans Peter Flohr, R. Țincoca, E. Renzetti, Liu Jia, J. Wehner, J. Stulen, Shlomo Minz, V. Gergiev, Nicholas McGegan, G. Vashegyi, T. Vásári, T. Wolters, J. P. Penin, Gy. Selmeczi, Misha Katz, Sasha Goetzel, Antonio Alemandi, G. Rabl, Fabio Luisi, Erich Bergel, Cristian Mandeal, Gheorghe Costin, N. Moldoveanu, Ludovic Baci, Horia Andreescu, Camil Marinescu, G. Bebeșelea, Petre Sbârcea, Iván Fischer, Noam Zur și S. Accardo.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318 sau 0264-430.060) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

