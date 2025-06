Concert vocal-simfonic la Cluj, cu participarea violonistei Yuki Hirano și a dirijorului Theo Wolters pe scena Colegiului Academic

Vineri, 20 iunie 2025, ora 19, Abonament 31

Colegiul Academic

Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’

Theo Wolters dirijor

Yuki Hirano vioară

Cornel Groza dirijorul corului

Aleksandr Borodin

Dansurile polovțiene

Henryk Wieniawski

Concertul pentru vioară nr. 2, în re minor, op. 22

Antonín Dvořák

Simfonia nr. 9, în mi minor, op. 95, Din Lumea Nouă

Vineri, 20 iunie 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic – vă invităm la un concert vocal-simfonic. Violonista japoneză Yuki Hirano va evolua pe scena sălii Auditorium Maximum, sub bagheta dirijorului Theo Wolters, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat ,,Transilvania’’. Din programul serii vor face parte lucrări semnate de Aleksandr Borodin, Henryk Wieniawski și Antonín Dvořák.

Despre lucrări

Aleksandr Borodin – Dansurile polovțiene

Dansurile polovțiene din opera Prințul Igor de Alexander Borodin reprezintă una dintre cele mai spectaculoase și durabile expresii ale romantismului muzical rus. Borodin a început să compună sub influența lui Mendelssohn, iar ecourile acestei stilistici, în special în ceea ce privește lirismul și melodicitatea, au continuat să se regăsească în întreaga sa creație. Succesul acestor dansuri a depășit cu mult granițele operei Prințul Igor. Ele au fost frecvent extrase și prezentate în sălile de concert sub forma unei suite orchestrale, devenind unele dintre cele mai populare și apreciate lucrări din repertoriul simfonic internațional. Orchestrele de renume le includ adesea în programele lor, apreciind atât spectaculozitatea sonoră, cât și efectul deosebit asupra publicului.

Henryk Wieniawski – Concertul pentru vioară nr. 2, în re minor

Născut în Polonia, Wieniawski și-a manifestat încă din copilărie un talent ieșit din comun, fiind admis la doar 8 ani la Conservatorul din Paris. Cariera sa muzicală începută de timpuriu și activitatea concertistică intensă, marcată de turnee obositoare, începând chiar de la vârsta de 11 ani, i-au afectat grav sănătatea. Ritmul epuizant al vieții a contribuit la dezvoltarea unei afecțiuni cardiace care, în cele din urmă, i-a curmat viața la doar 44 de ani. În 1862, a compus lucrarea considerată capodopera sa, Concertul pentru vioară nr. 2 în re minor, op. 22, cu care avea să susțină turnee internaționale în anii următori. Concertul este scris „de către un violonist pentru violoniști”. Grație acestei conjuncturi favorabile, fiecare pasaj valorifică din plin posibilitățile expresive și tehnice ale instrumentului. Fiecare frază este scrisă într-un mod care se pliază natural, atât mâinii strângi, cât și cerințelor de arcuș, reflectând în mod evident experiența enormă a lui Wieniawski ca violonist.

Antonín Dvořák – Simfonia nr. 9, în mi minor, Din Lumea Nouă

În această lucrare, compozitorul reproduce, elemente reprezentative ale tradițiilor muzicale afro-americane și ale populației autohtone americane. Simfonia, alcătuită din patru părți, păstrează un stil incontestabil european, dar include teme originale care evocă sonorități ce amintesc de tradiții muzicale americane. Cea mai evidentă temă apare în partea a doua (Largo), unde cornul englez interpretează o linie melodică foarte specifică acestei culturi. Această melodie a fost adaptată ulterior, în 1922, de William Arms Fischer, unul dintre studenții lui Dvořák, sub forma cântecului „Going Home”. Simfonia a provocat dezbateri aprinse în epocă, asupra autenticității elementelor americane, dar a și demonstrat că muzica afro-americană și cea indigenă pot sta la baza unei școli naționale americane. (sursă text: Oana Bălan-Budoiu)

Despre solistă

Yuki Hirano

Yuki Hirano s-a născut în anul 2004 și a crescut în Sapporo, capitala insulei nordice a Japoniei. A început studiul viorii la vârsta de cinci ani. În anul 2025, a câștigat Premiul I la cea de-a șaptea ediție a Concursului Internațional de Vioară „Jascha Heifetz” din Lituania, obținând totodată Marele Premiu pentru cea mai bună interpretare a unei transcripții semnate de Jascha Heifetz, alături de alte șapte premii speciale. A obținut Premiul I la Concursul de Vioară Vienna Classic, performanță care a condus la participarea sa în Marea Finală de la Dubai, unde a fost distinsă cu numeroase premii. În anul 2024, a obținut Premiul II la Concursul Internațional de Muzică Ysaÿe din Belgia. În Japonia, Yuki a câștigat Premiul II în cadrul Music Competition of Japan, cea mai prestigioasă competiție națională de muzică din țară. De asemenea, a obținut Premiul I la categoria de gimnaziu a Concursului Național de Muzică pentru Elevi din Japonia, fiind recompensată cu Premiul Fundației Suntory pentru Arte (constând în oferirea unei viori Angelo Toppani – 1740). S-a format sub îndrumarea profesoarei Yukari Fukushima și a profesorului Tsugio Tokunaga, iar în prezent studiază cu profesorul Pavel Vernikov. După ce a absolvit cu rezultate foarte bune Liceul de Muzică Toho Gakuen, a finalizat cursurile programului „Diplomă de Solist” în cadrul aceleiași instituții. În prezent este studentă la Universitatea de Muzică și Arte din Viena. În calitate de solistă, a colaborat cu orchestrele Tokyo City Philharmonic Orchestra, Gunma Symphony Orchestra, Armenian State Symphony Orchestra, Madrid Philharmonic Orchestra și Lithuanian National Symphony Orchestra, sub bagheta unor dirijori de renume precum Ken Takaseki, Naoto Otomo, Sergey Smbatyan, Christoph Poppen și Modestas Pitrėnas. Ca muzician de cameră, a colaborat cu artiști de prestigiu precum Itamar Golan și Alexander Chaushian.

Despre dirijor

Theo Wolters

Cu o carieră de peste zece ani ca instrumentist în cadrul Orchestrei Concertgebouw din Amsterdam, Theo Wolters și-a descoperit pasiunea pentru dirijat în timpul studiilor la Conservatorul din Maastricht. A absolvit instituția cu cea mai înaltă distincție, în specializarea trompetă, și s-a alăturat ulterior unor orchestre de prestigiu din Olanda și Germania, printre care se numără filarmonicile din Overijssel, Essen și Amsterdam. Fascinat de arta dirijorală, a urmat cursurile maeștrilor Pieter Stalmeier și Roberto Benzi, iar în perioada 2004 –2012 a deținut funcția de dirijor asistent al Orchestrei Concertgebouw din Amsterdam, activând sub îndrumarea legendarului Mariss Jansons. Paralel cu începuturile sale în dirijat, a fondat și coordonat ansambluri de alamă de renume, printre care Brass of the Royal Concertgebouw Orchestra, alături de care a susținut turnee în Italia și Austria. De-a lungul carierei sale, Theo Wolters a colaborat cu unele dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii, între care: Orchestra Regală Concertgebouw (Olanda), Orchestra Filarmonicii de Stat din Košice (Slovacia), Orchestra Filarmonicii de Stat din Tbilisi (Georgia), Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București, Orchestra Națională Radio a României, Orchestra Filarmonicii Bucheon, Orchestra Simfonică Coreeană, Orchestra Filarmonică Wonju și Orchestra Simfonică Daegu (Coreea de Sud), Neue Philharmonie Westfalen, Nürnberger Symphoniker, Nordwestdeutsche Philharmonie (Germania), Orchestra Simfonică Limburg, Netherlands Promenade Orchestra și Residentie Orchestra (Olanda). Theo Wolters este recunoscut ca un dirijor de excepție. Platforma de cronici Bachtrack îi evidențiază personalitatea artistică, subliniind că fiecare apariție a sa pe scenă reușește să capteze esența muzicii și să ofere publicului o experiență profundă și autentică.

