Concert vocal-simfonic la Filarmonica de Stat „Transilvania”, sub bagheta maestrului Lawrence Foster

Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca invită publicul vineri, 13 martie 2026, de la ora 19:00, la un concert vocal-simfonic care va avea loc în sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic.

Pe scenă vor urca Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta maestrului Lawrence Foster, dirijor emerit al Filarmonicii clujene. Soliștii serii vor fi violonistul David Lefèvre, mezzosoprana Karolina Sikora și tenorul Marius Vlad Budoiu, iar dirijorul corului este maestrul Cornel Groza.

Programul serii reunește lucrări semnate de compozitori de referință ai muzicii universale. Publicul va putea asculta „Le Tombeau de Couperin” de Maurice Ravel, „Muzică pentru vioară și orchestră” de Rudi Stephan, ciclul de lieduri „Lieder eines fahrenden Gesellen” (Cântecele calfei drumețe) de Gustav Mahler, precum și „Psalmul 13” de Franz Liszt.

Concertul propune astfel o întâlnire cu pagini reprezentative ale repertoriului vocal-simfonic, interpretate de artiști de prestigiu, într-un program ce aduce împreună sensibilitatea lirică și forța expresivă a marilor creații muzicale.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul filarmonicatransilvania.ro.