Concert vocal-simfonic pe scena Colegiului Academic, la final de februarie

Vineri, 28 februarie 2025, ora 19, Abonament 16

Colegiul Academic

Corul de bărbați și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Cristian Mandeal dirijor

Mihaela Martin vioară

Marius Vlad Budoiu tenor

Cornel Groza dirijorul corului

Johannes Brahms

Concertul în Re major pentru vioară, op. 77

Franz Liszt

Simfonia Faust

În ultima seară de vineri a lunii februarie 2025, îi invităm pe iubitorii muzicii clasice la Colegiul Academic (ora 19.00) pentru a participa la un concert vocal-simfonic din programul căruia fac parte Johannes Brahms – Concertul în Re major pentru vioară, op. 77 și Franz Liszt – Simfonia Faust. Alături de Corul de bărbați și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, pe scena sălii Auditorium Maximum vor urca violinista Mihaela Martin și tenorul Marius Budoiu, sub bagheta Maestrului Cristian Mandeal.

Despre lucrări

Johannes Brahms – Concertul în Re major pentru vioară, op. 77

Când Brahms a compus Concertul pentru vioară în Re major, op. 77, nu și-a imaginat că această lucrare va deveni o piatră de încercare a artei violonistice, temută și adorată deopotrivă (…) Compozitorul a scris acest Concert special pentru Joseph Joachim, prietenul său apropiat, unul dintre cei mai mari violoniști ai vremii. (…) ”Este o lucrare ce trebuie cucerită prin fiecare pasaj” spunea Joachim după prima audiție de la Leipzig, 1879. Primit inițial cu scepticism, considerat „prea dificil, prea simfonic, prea împotriva viorii”, Concertul a făcut din toate aceste provocări un arsenal valoric, transformându-se în timp, într-una dintre cele mai grandioase și respectate capodopere ale repertoriului violonistic.

Franz Liszt – Simfonia Faust

Pentru a îmbogăți expresivitatea muzicală, mai mulți compozitori au integrat în simfonii, soliști vocali și segmente corale. În Simfonia Faust, finalul „Chorus mysticus” (pentru tenor, cor de bărbați și orchestră) iese din convențiile tradiționale, oferindu-ne un moment cu totul deosebit. Prin versurile din ultimul act al tragediei lui Goethe, Liszt pune în muzică esența existenței umane: lumea materială este trecătoare și iluzorie; mântuirea nu vine din putere sau cunoaștere, ci din iubire și credință; eternul feminin este forța salvatoare care conduce sufletul spre împlinire, bunătate și frumusețe” (…) Liszt ne așterne un drum fantastic, pavat cu o muzică de o frumusețe copleșitoare, conducându-ne de la frământare și tentație, până la revelația mântuirii. (sursă text Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Cristian Mandeal

Erudit al artei dirijorale internaționale, Cristian Mandeal onorează Filarmonica de Stat Transilvania prin poziția sa de dirijor principal, contribuind la prestigiul instituției, prin vasta sa experiență și excelență artistică. Cristian Mandeal este una dintre cele mai importante figuri ale dirijatului românesc, având o carieră de excepție care se desfășoară neîntrerupt de peste cinci decenii, atât în România cât și în străinătate.

Educația sa muzicală s-a conturat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (1965–1975), unde a urmat clasele de pian sub îndrumarea profesoarelor Lidia Cristian, Ecaterina Fotino-Negru și Florica Muzicescu. La acestea s-au adăugat studiile de dirijat și compoziție, cu Constantin Bugeanu și Ștefan Niculescu. Pe parcursul pregătirii sale muzicale a fost călăuzit de profesori de renume, printre care îi amintim pe: Alexandru Pașcanu (armonie), Liviu Comes și Dinu Ciocan (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestrație) și Alexandru Velehorschi (citire de partituri). A continuat studiile la Berlin și München sub îndrumarea lui Herbert von Karajan (1980) și Sergiu Celibidache (1990). Primele sale angajamente le-a avut în calitate de corepetitor la Opera Română din București (1974–1977); apoi a devenit succesiv dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureș (1977–1980), Cluj-Napoca (1980–1987) și București (1987–2010). A fost director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” pentru edițiile din 2001 și 2003. În calitate de dirijor principal și director general al Filarmonicii „George Enescu” (1991–2010), Cristian Mandeal a ridicat instituția la un standard artistic de excepție, transformând-o într-un reper internațional recunoscut pentru calitatea interpretărilor și diversitatea repertoriului abordat. În timpul mandatului său, clădirea Ateneului Român a fost restaurată și modernizată cu îmbunătățiri semnificative la infrastructură, zestrea de instrumente și resursele bibliotecii muzicale.Cristian Mandeal a fost președintele fondator al Uniunii Române a Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali (1990), astăzi UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreți din România), entitate care a avut ca scop recunoașterea statutului interpreților și a contribuit hotărâtor la elaborarea Legii Drepturilor de Autor (nr. 8/1996). În afara României, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte alături de cele mai prestigioase orchestre din lume. A fost invitat la festivaluri internaționale de anvergură și a concertat alături de unii dintre cei mai importanți soliști ai momentului. Concomitent cu funcția sa la Filarmonica „George Enescu”, a ocupat poziții de conducere muzicală în alte țări, fiind director artistic al Orchestrei de Nord a Israelului, Haifa (1999–2002) și al Orchestrei Naționale Bascilor, San Sebastian (2001–2008), dirijor permanent al Orchestrei Haydn din Bolzano și Trento (2000–2003) și dirijor invitat principal al Orchestrei Hallé din Manchester (2005–2010), al Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013) și al Filarmonicii din Belgrad (2006–2007). Cristian Mandeal are un repertoriu vast care cuprinde atât muzică orchestrală, cât și operă, cu un accent special pe muzica secolelor XIX și începutului de secol XX. A dirijat peste 60 de lucrări în premieră, unele fiindu-i dedicate, atât de compozitori români, cât și străini. Este susținător devotat al creației enesciene, contribuind substanțial la promovarea acesteia pe plan internațional. În acest sens, Maestrul Mandeal a fost cel care a introdus pentru prima dată opera „Oedipe” publicului din Marea Britanie (Festivalul de la Edinburgh, 2002) și din Italia (Teatro Lirico di Cagliari, 2005). Discografie sa numără 30 de viniluri și 25 de CD-uri, în care regăsim integrala simfoniilor lui Anton Bruckner (alături de Filarmonica de Stat Transilvania), Brahms și Enescu (cu Filarmonica „George Enescu”, București). Versiunea discografică a Simfoniei a IX-a de Bruckner realizată cu Halle Orchestra Manchester a fost aclamată în presa londoneza ca cea mai bună interpretare bruckneriană realizată vreodată de o orchestră britanică. A realizat, de asemenea, șase albume DVD cu Filarmonica „George Enescu” pentru AIX Records (SUA). Cristian Mandeal a fost dintotdeauna dedicat educării și sprijinirii tinerilor muzicieni, susținând cursuri de măiestrie în Statele Unite la Universitatea de Muzică din Bloomington, la Royal Northern Academy of Music din Manchester și la Tokyo College of Music. De-a lungul carierei sale a dirijat frecvent orchestre de tineret și a făcut parte din jurii internaționale pentru concursurile de dirijat. În ultimii ani, Cristian Mandeal și-a îndreptat atenția către Orchestra Română de Tineret, pe care o conduce și formează încă de la înființarea sa (2008). A fost onorat cu numeroase distincții atât în România, cât și în străinătate, inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al orașului Brașov și Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.

Despre soliști

Mihaela Martin

Mihaela Martin, una dintre cele mai excepționale violoniste ale generației sale, și-a început cariera interpretativă obținând premii la competițiile Ceaikovski, Montreal, Sion și Bruxelles. Acestora li s-a adăugat medalia de aur la Concursul de Vioară de la Indianapolis, distincție care a marcat debutul său pe scena internațională. În stagiunea trecută a concertat alături de Filarmonica din București, Staatsorchester Hamburg, Berlin Academy for American Music și a avut apariții la Festivalul de la Verbier, Festivalul Enescu, Festivalul Academiei din Budapesta, Festivalul de Muzică de Cameră din Ierusalim, Festivalul Kronberg, Festivalul Santander, Festivalul Ravinia și Sala Suntory. De-a lungul parcursului ei interpretativ, a concertat alături de orchestre de renume, precum BBC Symphony, Royal Philharmonic, Orchestra Simfonică din Montreal, Orchestra Mozarteum din Salzburg, Orchestra Gewandhaus din Leipzig. A colaborat cu dirijori celebri, printre care îi amintim pe Manfred Honeck, Andrew Davis, Andrew Litton, Gabor Takacs, Thierry Fischer, Thomas Sanderling, Constantine Orbelian, Nicholaus Harnoncourt, Charles Dutoit, Kurt Masur, Neeme Järvi și Paavo Järvi. Îndrăgostită de muzica de cameră, Mihaela Martin s-a dedicat ansamblurilor pe care le-a înființat și alături de care a cântat. Pe lângă participarea la numeroase festivaluri de muzică de cameră, este membră fondatoare a Cvartetului de Coarde Michelangelo, alături de care a susținut concerte la Carnegie Hall, Boulez Hall-Berlin, Wigmore Hall-Londra, Library of Congress, Concertgebouw și Théâtre des Champs-Élysées. Din 2017, este Director Artistic al Festivalului de Muzică de Cameră Rolandseck-Bad Honnef unde a colaborat cu Daniel Barenboim, Sergei Babayan, Lera Auerbach, Kirill Gerstein, Denis Kozhukhin, Sharon Kam, Nobuko Imai și Gabor Takacs. În prezent, Mihaela Martin este profesoară la Universitatea de Muzică din Köln, Academia Barenboim-Said din Berlin și la Academia Kronberg. Susține cursuri de măiestrie în întreaga lume și este membră permanentă a juriului unor concursuri internaționale importante, dintre care amintim: Regina Elisabeta (Belgia), Indianapolis (SUA), Concours Musical (Canada), Enescu (România) și Tchaikovsky (Rusia).

Marius Budoiu

Marius Budoiu este tenor, profesor universitar doctor la disciplinele “canto” și “lied-oratoriu”. Șef de disciplină la canto și îndrumător de doctorat.

Marius Budoiu s-a născut în Cluj-Napoca, oraș în care a absolvit Liceul German, apoi Academia de Muzică “Gheorghe Dima”, specializarea Canto. A fost îndrumat spre o carieră vocală de tatăl său, baritonul Ion Budoiu, apoi a studiat cu Edith Simon și Gheorghe Roșu. După încheierea studiilor, Marius Budoiu a activat ca prim solist la Opera Română din Cluj și ca invitat pe multe scene de operă și filarmonică de primă mărime din lume, în paralel cu activitatea sa pedagogică la Academia de Muzică din Cluj, unde predă din 1995. A absolvit și studii de Regie de Operă și Management. A fost Managerul General al Operei Naționale Române de Stat din Cluj-Napoca, între 2012 și 2015. La 25 de ani a câștigat Premiul I la concursurile Traian Grozăvescu (Lugoj) și Mozart (Cluj). Anul 1996 i-a adus Premiul III la Concursul de Lied Robert Schumann (Zwickau), iar anul 1997 Premiul I la Concursul Internațional Hariclea Darclée din Brăila. În 2010 a primit două premii importante: Premiul Revistei VIP pentru Cel mai bun solist de operă al anului 2010 și Premiul de Excelență la Galele 10 Pentru România, pentru întreaga activitate artistică și pedagogică. În 2016 și 2017 a primit aprecierea criticilor în Australia pentru Cel mai bun interpret într-un rol principal masculin (Tannhäuser și Lohengrin). A debutat la 21 de ani ca solist în Simfonia a IX-a de Beethoven. Cu rolul Tamino (Die Zauberflöte de W. A Mozart) și-a făcut în 1996 debutul pe scena Operei Naționale din București. A cântat în sute de concerte și spectacole, pe scene din Anglia, Australia, Austria, Albania, Belgia, Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Kazahstan, Olanda, Polonia, Rusia, Serbia, Spania, Slovacia, și Turcia. Tenorul Marius Budoiu a abordat o largă paletă repertorială, de la lucrări ale lui Händel și Mozart la lucrări contemporane de mare dificultate. Repertoriul său a inclus câțiva ani cu succes roluri de tenor liric preum Rodolfo (La Bohme), Alfredo (La Traviata), Alfred (Die Fledermaus), Barinkay (Der Zigeunerbaron), Nemorino (L’elisir d’amore), Faust (Faust). Cu timpul, vocea sa a evoluat spre repertoriul spint, el abordând roluri ca Pinkerton (Madama Butterfly), Don José (Carmen), Radames (Aida), Cavaradossi (Tosca), Canio (Pagliacci), Turiddu (Cavalleria Rusticana), Don Carlo (Don Carlo) şi Manrico (Il Trovatore). În ultimii ani s-a dedicat repertoriului dificil pentru tenor dramatic, Otello (Otello), Calaf (Turandot), Samson (Samson et Dalila), Don Alvaro (La Forza del Destino) și wagnerian, Tannhäuser (Tannhäuser), Lohengrin (Lohengrin) şi Tristan (Tristan și Isolda). Printre dirijorii de renume cu care a colaborat se numără Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Gennady Rozhdestvensky, Antonio Pappano, Lawrence Foster, Cristian Mandeal, Peter Ruzicka, Marek Jankovski, Horea Andreescu. A cântat pe scenele Filarmonicilor din München, Hamburg, Staatskappelle Berlin, Berliner Symphoniker, Staatskappelle Dresden, Santa Cecilia din Roma, The Royal Albert Hall, și la operele din București, Bratislava, Budapesta, Scala din Milano, Staatsoper din Berlin, Freiburg, Marseille, Melbourne, Palermo, Toulon și multe altele. Din rândul artiștilor formați sub îndrumarea domniei sale fac parte nume de rezonanță în arta lirică, artiști cu remarcabile cariere naționale și internaționale: Adela Zaharia, Ștefan Pop (ambii câștigători ai concursului “Operalia” patronat de Placido Domingo), George Petean, Bogdan Baciu, Bogdan Taloș, Ovidiu Purcel, Cristian Hodrea, Kopeczi Sandor, Pataki Adorjan, Geani Brad și mulți alții. Este invitat mereu pentru cursuri de măiestrie la diferite instituții de artă și învățământ: la Iași, la București, la Düsseldorf, Melbourne, la Roma, la Conservatorul Santa Cecilia, la Academia de Muzică din Berlin, Academia de Muzică din Graz și la Conservatorul Regal din Haga.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”