Concertul anual de colinde al Bisericii Studenților din Cluj-Napoca

ASCOR Cluj-Napoca, cu sprijinul Universității „Babeș-Bolyai”, organizează și în acest an concertul tradițional de colinde al comunității Bisericii Studenților din Cluj-Napoca, intitulat „Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi” (Ioan 1,14).
Evenimentul va avea loc marți, 17 decembrie 2025, de la ora 19:00, în eleganta sală Auditorium Maximum (str. Mihail Kogălniceanu nr. 5), și marchează, ca în fiecare an, întâlnirea tinerilor, a studenților și a întregii comunități clujene în atmosfera de bucurie a colindelor tradiționale.
Pe scena Auditoriumului vor colinda:
-
Corul „Sfântul Lavrentie al Cernigovului”
-
Grupul Vocal-Instrumental „Prieteni de Poveste”
-
Ceata „Sfântul Ioan Valahul”
-
ASCOR Cluj-Napoca
Programul reunește armonii vechi, cântece tradiționale de Crăciun și interpretări pregătite de tinerii implicați activ în viața liturgică și culturală a Bisericii Studenților.
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.
ASCOR Cluj-Napoca îi invită pe toți cei dornici să se bucure de frumusețea colindelor să participe la această seară de sărbătoare:
„Hristos Se naște, măriți-L!
Hristos din ceruri, întâmpinați-L!
Hristos pe pământ, înălțați-vă!”