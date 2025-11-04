Concertul caritabil „De mână cu autismul” la Cercul Militar din Cluj-Napoca

Asociația MSITUA, împreună cu Asociația SmartArt, vă invită la concertul caritabil „De mână cu autismul”, care va avea loc la Cercul Militar din Cluj-Napoca, pe 15 noiembrie 2025 , începând cu ora 18:00.

Intrarea este liberă, iar cei care doresc pot susține cauza copiilor cu autism, prin donații în sală.

Spectacolul va fi prezentat de Diana Găucă și Alin Horia Mânzat și va aduce pe scenă o pleiadă de artiști talentați, printre care: Maria-Mădălina Constantin, Carmen-Leocadia Pesantez, Raisa, Arona Bogdan, Melania Turcu și Mihai Lupu, Maria Golban Șomlea, Alina Ploae și Marcel Avram, Ramona & Sax Show Orchestra, Nicolae Turcu și Grupul „Flori din Apuseni”, Daniel Pop și, nu în ultimul rând, Alin Horia Mânzat.