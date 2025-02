Concertul de debut al Orchestrei Regale de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania”

Miercuri, 26 februarie 2025, ora 19.00

Colegiul Academic

Cristian Mandeal dirijor

Krisztián Malicski dirijor asistent

Ludwig van Beethoven

Simfonia nr. 2 în Re major, op. 36

Felix Mendelssohn

Scherzo, Nocturna și Marș nupțial din Visul unei nopți de vară, MWV M13

Johannes Brahms

Uvertura pentru o sărbătoare academică, op. 80

Miercuri 26 februarie 2025, ora 19.00 / Colegiul Academic, publicul va avea ocazia să descopere talentul excepțional al tinerilor muzicieni clujeni, cei mai merituoși și promițători elevi și studenți din cetatea noastră. Aceștia vor aduce în fața melomanilor un repertoriu de mare dificultate, menit să le pună în evidență capacitatea interpretativă: Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 2 în Re major, Felix Mendelssohn Scherzo, Nocturna și Marș nupțial din Visul unei nopți de vară, Johannes Brahms – Uvertura pentru o sărbătoare academică, op. 80. La pupitrul dirijoral se va afla Maestrul Cristian Mandeal, dirijorul principal al Filarmonicii clujene. După zece zile pline, în care au avut marea șansă de a se pregăti intensiv sub îndrumarea Maestrului Cristian Mandeal, unul dintre dirijorii excepționali cu care țara noastră se mândrește, secondat de șefii de partidă ai Orchestrei Filarmonicii de Stat Transilvania și de dirijorul asistent Krisztian Malicski, Orchestra Regală de Tineret este gata să demonstreze că excelența artistică nu are vârstă, iar viitorul muzicii clasice este unul foarte promițător. Aflată sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale, Principele Radu, Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” reunește cei mai buni tineri instrumentiști, cu vârste între 15 și 25 de ani, proveniți în principal de la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” și de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Selecția acestora s-a realizat pe criterii de performanță, pe baza abilităților tehnice, artistice și a capacității de a se integra armonios în ansamblu. Preluând o tradiție de succes din cele mai importante centre muzicale din lume, Orchestra Regală de Tineret a Filarmonicii de Stat „Transilvania” este o veritabilă școală a performanței, unde tinerii muzicieni sunt ghidați de mentori de elită – membri ai Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania”. Este un spațiu unde talentul este șlefuit prin muncă, devotament și respect pentru artă.Datorită pregătirii de excepție primite din partea profesorilor de specialitate din instituțiile de învățământ de unde provin, alături de munca asiduă și pasiunea profundă pentru muzică, acești tineri reușesc să atingă performanțe de cel mai înalt nivel. Promovând educația culturală de calitate, aceștia își aduc aportul la conturarea viitorului muzicii clasice în România, inspirând generațiile tinere și apropiindu-le de frumusețea inegalabilă a acesteia. Această Orchestră se ridică la nivelul unui ansamblu profesionist și se remarcă prin entuziasm și pasiune tinerească. Acest Concert de Debut promite să fie un eveniment de înaltă clasă. Vă invităm să vă bucurați de un program plin de strălucire! (text semnat de Oana Bălan-Budoiu).

Despre dirijor

Cristian Mandeal

Erudit al artei dirijorale internaționale, Cristian Mandeal onorează Filarmonica de Stat Transilvania prin poziția sa de dirijor principal, contribuind la prestigiul instituției, prin vasta sa experiență și excelență artistică. Cristian Mandeal este una dintre cele mai importante figuri ale dirijatului românesc, având o carieră de excepție care se desfășoară neîntrerupt de peste cinci decenii, atât în România cât și în străinătate. Educația sa muzicală s-a conturat la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (1965–1975), unde a urmat clasele de pian sub îndrumarea profesoarelor Lidia Cristian, Ecaterina Fotino-Negru și Florica Muzicescu. La acestea s-au adăugat studiile de dirijat și compoziție, cu Constantin Bugeanu și Ștefan Niculescu. Pe parcursul pregătirii sale muzicale a fost călăuzit de profesori de renume, printre care îi amintim pe: Alexandru Pașcanu (armonie), Liviu Comes și Dinu Ciocan (contrapunct), Nicolae Beloiu (orchestrație) și Alexandru Velehorschi (citire de partituri). A continuat studiile la Berlin și München sub îndrumarea lui Herbert von Karajan (1980) și Sergiu Celibidache (1990). Primele sale angajamente le-a avut în calitate de corepetitor la Opera Română din București (1974–1977); apoi a devenit succesiv dirijor al Filarmonicilor din Târgu Mureș (1977–1980), Cluj-Napoca (1980–1987) și București (1987–2010). A fost director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu” pentru edițiile din 2001 și 2003. În calitate de dirijor principal și director general al Filarmonicii „George Enescu” (1991–2010), Cristian Mandeal a ridicat instituția la un standard artistic de excepție, transformând-o într-un reper internațional recunoscut pentru calitatea interpretărilor și diversitatea repertoriului abordat. În timpul mandatului său, clădirea Ateneului Român a fost restaurată și modernizată cu îmbunătățiri semnificative la infrastructură, zestrea de instrumente și resursele bibliotecii muzicale. Cristian Mandeal a fost președintele fondator al Uniunii Române a Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali (1990), astăzi UNIMIR (Uniunea Muzicienilor Interpreți din România), entitate care a avut ca scop recunoașterea statutului interpreților și a contribuit hotărâtor la elaborarea Legii Drepturilor de Autor (nr. 8/1996). În afara României, Cristian Mandeal a dirijat sute de concerte alături de cele mai prestigioase orchestre din lume. A fost invitat la festivaluri internaționale de anvergură și a concertat alături de unii dintre cei mai importanți soliști ai momentului. Concomitent cu funcția sa la Filarmonica „George Enescu”, a ocupat poziții de conducere muzicală în alte țări, fiind director artistic al Orchestrei de Nord a Israelului, Haifa (1999–2002) și al Orchestrei Naționale Bascilor, San Sebastian (2001–2008), dirijor permanent al Orchestrei Haydn din Bolzano și Trento (2000–2003) și dirijor invitat principal al Orchestrei Hallé din Manchester (2005–2010), al Filarmonicii din Copenhaga (2006–2013) și al Filarmonicii din Belgrad (2006–2007). Cristian Mandeal are un repertoriu vast care cuprinde atât muzică orchestrală, cât și operă, cu un accent special pe muzica secolelor XIX și începutului de secol XX. A dirijat peste 60 de lucrări în premieră, unele fiindu-i dedicate, atât de compozitori români, cât și străini. Este susținător devotat al creației enesciene, contribuind substanțial la promovarea acesteia pe plan internațional. În acest sens, Maestrul Mandeal a fost cel care a introdus pentru prima dată opera „Oedipe” publicului din Marea Britanie (Festivalul de la Edinburgh, 2002) și din Italia (Teatro Lirico di Cagliari, 2005). Discografie sa numără 30 de viniluri și 25 de CD-uri, în care regăsim integrala simfoniilor lui Anton Bruckner (alături de Filarmonica de Stat Transilvania), Brahms și Enescu (cu Filarmonica „George Enescu”, București). Versiunea discografică a Simfoniei a IX-a de Bruckner realizată cu Halle Orchestra Manchester a fost aclamată în presa londoneza ca cea mai bună interpretare bruckneriană realizată vreodată de o orchestră britanică. A realizat, de asemenea, șase albume DVD cu Filarmonica „George Enescu” pentru AIX Records (SUA). Cristian Mandeal a fost dintotdeauna dedicat educării și sprijinirii tinerilor muzicieni, susținând cursuri de măiestrie în Statele Unite la Universitatea de Muzică din Bloomington, la Royal Northern Academy of Music din Manchester și la Tokyo College of Music. De-a lungul carierei sale a dirijat frecvent orchestre de tineret și a făcut parte din jurii internaționale pentru concursurile de dirijat. În ultimii ani, Cristian Mandeal și-a îndreptat atenția către Orchestra Română de Tineret, pe care o conduce și formează încă de la înființarea sa (2008). A fost onorat cu numeroase distincții atât în România, cât și în străinătate, inclusiv titlul de Cetățean de Onoare al orașului Brașov și Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca.

Biletele online la concert se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locul acestuia, în limita locurilor disponibile.

Filarmonica de Stat „Transilvania”