Concertul de deschidere a Festivalului Toamna Muzicală Clujeană, ediția a 58-a

– 80 de ani de la cel de-al Doilea Război Mondial –

Vineri, 10 octombrie 2025, ora 19.00

Sala Héritage, ANMGD, Strada Bucium nr. 2

Corul de bărbați și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania’’

Lawrence Foster dirijor

Jasper Parrott narator

Roman Simovic vioară

Elena Bașkirova pian

Cornel Groza dirijorul corului

Arnold Schönberg

A Survivor from Warsaw, op. 46

Benjamin Britten

Concertul pentru vioară, op. 15

Ludwig van Beethoven

Concertul nr. 4 pentru pian, în Sol major, op. 58

Igor Stravinski

Scènes de ballet

Clujul își deschide din nou porțile către frumusețea artei, marcând debutul celei de-a 58-a ediții a Festivalului Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, una dintre cele mai longevive sărbători a muzicii culte din România. Sub semnul temei „între rădăcini și avangardă”, ediția din acest an propune o odisee prin creații care reflectă istoria, memoria și forța renașterii prin muzica nouă.

Concertul de deschidere a Festivalului TMC 2025 din data de 10 octombrie 2025, ora 19.00 va aduce pe scena Sălii Héritage a ANMGD ansamblurile Filarmonicii sub bagheta Maestrului Lawrence Foster, alături de invitați de prestigiu: Jasper Parrott (narator), Roman Simovic (vioară) și Elena Bașkirova (pian).

Festivalul Toamna Muzicală Clujeană este cofinanțat anul acesta de către Administrația Fondului Cultural Național.

Despre programul serii

Programul propus pentru acest prim concert se desfășoară sub semnul a două repere istorice majore: aniversarea a 70 de ani de la fondarea Filarmonicii de Stat „Transilvania” și împlinirea a 80 de ani de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Acest context oferă întregului Festival TMC 2025 o dimensiune simbolică aparte, un dialog între memorie, provocări, speranță, și împlinire. Un arc simbolic peste timp și conștiință, urmărind drumul de la întunericul conflictului spre lumina speranței și a redempțiunii prin artă. O poveste despre om și memorie, despre artă ca vindecare și despre puterea muzicii de a ne ridica din tăcerea durerii spre lumina speranței.

– Arnold Schönberg – A Survivor from Warsaw, op. 46, un strigăt al memoriei colective, o lucrare pentru narator, cor de bărbați și orchestra.

– Benjamin Britten – Concertul pentru vioară, op. 15, o expresie a neliniștii unei generații marcate de amenințarea războiului.

– Ludwig van Beethoven – Concertul nr. 4 pentru pian, în Sol major, op. 58, o împăcare între om și univers, între dramă, chin și pace

– Igor Stravinski – Scènes de ballet, o bijuterie neoclasică, în care dansul devine limbajul libertății. (sursă text: Oana Bălan-Budoiu)

Despre dirijor

Lawrence Foster

Lawrence Foster este Dirijor Emerit al Filarmonicii de Stat „Transilvania”, un titlu onorific ce subliniază relația strânsă pe care a cultivat-o de-a lungul timpului cu instituția noastră. În ultimii ani, pe lângă concertele susținute la Cluj, Foster a realizat o serie de înregistrări cu Orchestra și Corul Filarmonicii, incluzând lucrări de Puccini, Bartók și Kodály, precum și arii din opere de Verdi, Mascagni, Cilea, Rossini, Catalani și Giordani. Discul cu înregistrarea operei Fata din Vest de Puccini, lansat de Pentatone în 2021 (avându-i ca soliști pe Melody Moore, Lester Lynch, Marius Vlad Budoiu, Kevin Short) a primit aprecieri din partea criticilor, publicația Gramophone remarcând că „meritul orchestrei din Transilvania și al dirijorului Lawrence Foster face ca această interpretare să fie comparabilă cu cea a Operei Regale și a lui Zubin Mehta, din celebra înregistrare Deutsche Grammophon din 1977”.

În stagiunile recente, Lawrence Foster a dirijat ansambluri de prestigiu, printre care amintim Orchestra Filarmonicii din Bergen, Filarmonica din Wrocław, Filarmonica „Janáček” din Ostrava, Filarmonica din Monte Carlo și Orchestra Gulbenkian, participând la Festivalul din Tirol și la Festivalul Internațional de Pian de la Roque d’Anthéron, cu programe ce au inclus compoziții de Enescu, Șostakovici, Brahms, Gershwin, Strauss, Beethoven, Bartók și Schumann.

Printre proiectele de anvergură din această perioadă se numără producția operei Noaptea dinaintea Crăciunului de Rimski-Korsakov la Opera din Frankfurt, înregistrarea operei Rigoletto de Verdi pentru Pentatone și Pelléas et Mélisande la Festivalul „George Enescu”.

Născut în 1941 la Los Angeles, într-o familie de origine română, Foster a fost îndrumat de Bruno Walter și Karl Böhm. A debutat la 18 ani la pupitrul orchestrei de tineret Debut Orchestra, devenind apoi directorul muzical al acesteia. Concomitent a ocupat poziția de director al Baletului din San Francisco (până în 1965). Între 1965 și 1968 a fost asistentul lui Zubin Mehta la Filarmonica din Los Angeles, iar în 1969 a fost numit Dirijor Invitat Principal al Royal Philharmonic Orchestra.

De-a lungul carierei sale, Foster a condus muzical Orchestra Simfonică din Barcelona, Orchestra Națională a Cataloniei, Filarmonica din Monte Carlo, Orchestra Simfonică din Ierusalim, Festivalul Muzical din Aspen, Houston Symphony, Orchestra de Cameră din Lausanne și Opera Națională din Montpellier. A colaborat cu Los Angeles Philharmonic, Orchestrele Simfonice din Montréal, Pittsburgh, Chicago, Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Copenhaga, Milano, München, Oslo, Ottawa, Paris, Stockholm, Sydney, Viena și Zürich. După zece ani ca Director Artistic și Dirijor Principal al Orchestrei Gulbenkian, Foster a fost numit Dirijor Laureat al ansamblului, continuând colaborările la nivel mondial, inclusiv la Festivalul „George Enescu” și Festivalul de Vară din Bad Kissingen, alături de artiști precum Lang Lang și Evgheni Kissin. Discografia sa vastă include înregistrări la casa de discuri Pentatone, cu lucrări pentru vioară de Bruch, Chausson și Korngold (alături de Arabella Steinbacher și Orchestra Gulbenkian), lucrări de Ligeti, Bartók, Kodály, Puccini, Verdi ș.a. Pentru înregistrarea operei L’Étranger de Vincent d’Indy, alături de Opera și Orchestra Națională din Montpellier, Foster a fost distins cu „L’Orfée d’Or” de „L’Académie National du Disque Lyrique”.

Susținător neobosit al operei lui George Enescu, Lawrence Foster a fost Director Artistic al Festivalului Enescu de la București, în perioada 1998-2001. Ultima sa înregistrare a lucrărilor compozitorului român, incluzând orchestrația proprie a Octetului de Coarde, a fost lansată în 2009 cu Filarmonica din Monte Carlo, sub egida EMI. În ianuarie 2003, a fost decorat de președintele României cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Mare Ofițer pentru promovarea muzicii românești, iar în septembrie 2023 a primit Ordinul Național pentru Merit în grad de Comandor.

Despre soliști

Elena Bașkirova

Pianista Elena Bașkirova afirmă că: „Muzica de cameră este sufletul muzicii”, iar această convingere este evidentă în activitatea sa de solistă, acompaniatoare și muziciană de ansamblu cameral. Abordarea sa față de toate aspectele muzicii este una de colaborare și comunicare empatică.

Printre momentele importante ale stagiunii 2024/25 s-au numărat recitalurile de pian solo de la Teatro San Carlo din Napoli, Festivalul de pian Eesti Concert din Tallinn, Sala de muzică de cameră a Filarmonicii din Berlin, Schloss Neubeuern, ș,.a. Elena își începe sezonul ca solistă alături de Orchestra Filarmonică George Enescu, sub bagheta lui Nabil Shehata. Alte angajamente includ invitații din partea Orchestrei Naționale din Bordeaux, dirijată de Ana Maria Patino Osorio, a Orchestrei Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, dirijată de Lawrence Foster, a Orchestrei de Cameră din Israel și a Orchestrei Simfonice Biel Solothurn. Elena Bașkirova a interpretat muzică de cameră la Schubertiade, la NFM din Wroclaw, precum și alături de Jerusalem Chamber Music Festival Ensemble la Konzerthaus Blaibach și cu Hamburger Kammermusikfreunde. Un moment important al sezonului l-au reprezentat cele două recitaluri de cântece în cadrul rezidenței sale la Festivalul Șostakovici de la Gewandhaus Leipzig, în mai 2025. Elena Bașkirova este directoarea artistică a Festivalului Internațional de Muzică de Cameră din Ierusalim, pe care l-a fondat în 1998. Festivalul are loc în fiecare an în septembrie și a devenit un pilon al vieții culturale din Israel, reunind soliști de excepție din întreaga lume. În plus, renumitul Festival Intonations are loc în fiecare an în aprilie, începând din 2012, la Muzeul Evreiesc din Berlin. Festivalul și-a găsit noua casă în Kühlhaus din Berlin în 2023. Împreună cu muzicienii de la aceste festivaluri, Elena Bașkirova concertează regulat în cele mai importante serii de muzică de cameră din lume, inclusiv la festivaluri de vară precum Festivalul de la Lucerna, Festivalul de Muzică Rheingau, Festivalul George Enescu din București și Beethovenfest din Bonn. Numeroase înregistrări documentează momentele importante ale programelor concepute de Bașkirova pentru diverse formații de muzică de cameră. Repertoriul pentru pian și voce are o importanță deosebită pentru Bașkirova. Lista soliștilor cu care cântă în duet include nume precum Anna Netrebko, Olga Peretyatko, Dorothea Röschmann, René Pape și Robert Holl. Înregistrarea realizată de Elena Bașkirova cu cele două cicluri ale lui Ceaikovski, „Anotimpurile” și „Album pentru copii”, a primit premiul ICMA la categoria „instrument solo” în 2017. Înregistrarea completă a operei „Poetic Tone Pictures” op. 85 a lui Antonin Dvorak a fost lansată în octombrie 2020. De asemenea, a înregistrat un album cu o selecție de lucrări ale lui Mozart, intitulat „Mozart: Sonatas & Fantasies”, care a fost lansat în noiembrie 2022. În 2018, Elena Bașkirova a primit Premiul Festivalului de Pian Ruhr și a fost distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Ben-Gurion din Negev. Recent, a fost numită succesoarea dirijorului Kurt Masur în funcția de președinte al Fundației Felix Mendelssohn-Bartholdy din Leipzig.

Bașkirova provine dintr-o dinastie muzicală rusă care datează de generații. Născută la Moscova, a început studiile la vârsta de 15 ani în clasa tatălui său, legendarul pedagog de pian Dmitri Bașkirov. Împreună cu violonistul Gidon Kremer, cu care a cântat adesea în duet și a realizat o serie de înregistrări, Elena Bașkirova a părăsit Uniunea Sovietică în 1978 și s-a mutat la Paris. A fost influențată de colaborarea cu dirijori precum Pierre Boulez, Sergiu Celibidache și Michael Gielen. Din 1992, locuiește la Berlin împreună cu soțul ei, Daniel Barenboim.

Roman Simovic

Virtuozitatea strălucită și muzicalitatea aparent înnăscută a lui Roman Simovic, alimentate de o imaginație fără limite, l-au dus pe toate continentele, unde a concertat pe multe dintre cele mai importante scene ale lumii, printre care Carnegie Hall, Sala Bolshoi a Conservatorului Ceaikovski, Sala Mariinsky din Sankt Petersburg, Grand Opera House din Tel-Aviv, Victoria Hall din Geneva, Sala Rudolfinum din Praga, Barbican Hall din Londra, Art Centre din Seul, Sala Grieg din Bergen, Sala Rachmaninov din Moscova, pentru a numi doar câteva. Roman Simovic a câștigat premii la numeroase concursuri internaționale, printre care: „Premio Rodolfo Lipizer” (Italia, câștigător al premiului întâi și al 12 premii ale publicului), Sion-Valais (Elveția), Concursul de vioară Yampolsky (Rusia) și Concursul de vioară Henryk Wieniawski (Polonia), ceea ce îl plasează printre cei mai importanți violoniști ai generației sale. În calitate de solist, Roman a concertat alături de orchestre de renume mondial: London Symphony Orchestra, Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, Teatro Regio Torino, Symphony Nova Scotia (Canada), Franz Liszt Chamber Orchestra (Ungaria), Camerata Bern (Elveția), Camerata Salzburg (Austria), CRR Chamber Orchestra (Turcia), Poznan Philharmonia, Prague Philharmonia, North Brabant (Olanda), RTE Madrid, OSESP Sao Paolo, Academia St. Martin in the Fields… alături de dirijori precum: Valery Gergiev, Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristian Jarvi, Sir Simon Rattle, Jiri Belohlavek, Pablo Heras Casado, Nikolai Znaider, Thomas Søndergård, Nuno Coelho, Jaime Martin, printre alții. Artist foarte căutat, Roman Simovic a fost invitat și continuă să concerteze la diverse festivaluri renumite, precum Festivalul Verbier, Festivalul Nopților Albe din Sankt Petersburg, Festivalul Trans-Siberian Art al lui Vadim Repin, Festivalul de Paște Valery Gergiev din Moscova, Festivalul de Vară din Dubrovnik din Croația, „Kotor Art” din Muntenegru, festivalurile BEMUS și NOMUS din Serbia, „Sion Valais” din Elveția, Festivalul Bergen din Norvegia, Festivalul „Moscow Winter” din Rusia, Festivalul Portogruaro din Italia, „Granada Music Festival” din Spania, colaborând cu artiști renumiți precum Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Gautie Capuson, Misha Maisky, Schlomo Mintz, Francois Leleux, Itamar Golan, Simon Trpceski, Janine Jansen, Julian Rachlin, Pablo Fernandez, Vadim Repin, Evgeny Kissin, Antoine Tamestit, Antonio Meneses, Nikolai Lugansky. Roman este profesor de vioară invitat la Academia Regală de Muzică din Londra și are o vastă experiență ca educator. Roman a susținut cursuri de măiestrie în SUA, Marea Britanie, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Italia, Suedia, Elveția, Serbia, Muntenegru, Israel, precum și la Festivalul Verbier, unde cântă frecvent ca solist cu orchestra, ca muzician de cameră și solist în recitaluri.

Roman Simovic a lansat o listă cuprinzătoare de înregistrări, dintre care cele mai notabile sunt patru CD-uri în care dirijează orchestra de coarde LSO pentru casa de discuri LSO live, precum și un CD cu capriciile complete ale lui Paganini pentru vioară solo. În noiembrie 2024, casa de discuri LSO live a lansat un nou CD cu Roman Simovic ca solist, interpretând Concertul pentru vioară și orchestră de Miklos Rozsa, precum și Béla Bartók (Concertul pentru vioară nr. 2), acompaniat de London Symphony Orchestra și dirijat de maestrul Sir Simon Rattle și Kevin John Edusei. Următorul disc, care va fi lansat în 2025, conține 6 sonate pentru vioară solo de Eugène Isai. În cursul anului 2024, Roman a concertat ca solist în turneu cu Orchestra de Stat din Sao Paolo (OSESP), sub bagheta dirijorului Thierry Fischer, la deschiderea Musikfest Berlin în Sala Mare a Filarmonicii din Berlin, la festivalurile din Edinburgh, Sao Paolo, Granada, Tübingen, Hanovra, etc. Roman a interpretat dublu concertul Brahms pentru vioară și violoncel cu Pablo Ferrandez și Nunho Coelho în Spania și ca solist cu Orchestra de Cameră Liszt, Orchestra Simfonică din Asturias (Orquestra Sinfonica del Principado de Asturias) etc. Este, de asemenea, liderul Orchestrei Simfonice din Londra din 2010.

Roman Simovic cântă pe o vioară Antonio Stradivari din 1709, care i-a fost împrumutată cu generozitate de Jonathan Moulds.

Despre narator

Jasper Parrott

Fondator al HarrisonParrott în 1969, Jasper Parrott este în prezent decanul managerilor de muzică și artiștilor de top din lume. Compania sa este recunoscută pe scară largă ca una dintre cele mai influente și active la nivel internațional. Aceasta oferă o gamă largă de servicii și expertiză atât artiștilor, cât și prezentatorilor.

HarrisonParrott (HP) a fost fondată cu misiunea explicită de a schimba natura afacerilor din domeniul muzicii clasice, trecând de la o activitate de agenție în mare parte tranzacțională la un nou concept de management strategic dedicat dorințelor și nevoilor specifice ale fiecărui artist în parte. HP, al cărei președinte executiv rămâne Jasper, oferă o gamă largă de servicii și programe în întreaga lume pentru o listă de artiști din patru generații, din multe genuri diferite, și colaborează cu instituții și organizații care împărtășesc obiectivele de a stimula creativitatea artistică și de a deschide accesul către comunități mai largi și mai diverse. Pe lângă colaborarea cu dirijori, instrumentiști, cântăreți, compozitori și regizori, HarrisonParrott este de câteva decenii lider în servicii de management și consultanță pentru turnee și proiecte la nivel mondial, cu o istorie de succes în organizarea a nenumărate turnee în Europa, SUA și Japonia, precum și în realizarea de inițiative pionierat în China și America de Sud. În ultimii 15 ani, activitatea sediului central din Londra a fost extinsă cu trei sucursale foarte active în München, Paris și Madrid, cea de-a treia dintre acestea fiind responsabilă și pentru activitățile din America Latină. În plus, Polyarts gestionează o listă de artiști și proiecte de ultimă oră din domeniul filmului contemporan, jocurilor, artelor vizuale, tehnologiei și muzicii clasice noi. În paralel, HP și-a extins serviciile pentru a include, începând din 2021, Birdsong Music Publishing, care oferă un serviciu complet de editare personalizat, adaptat nevoilor compozitorilor, iar în 2022 o nouă divizie de dans, un serviciu de management pentru profesioniștii din industria dansului, inclusiv dansatori, coregrafi și dirijori specializați în balet. Jasper Parrott a fost președinte al British Association of Concert Agents în perioada 1983-1986 și președinte în perioada 1986-1989, iar în 2015 a fost numit „Managerul artistic al anului” la ABO/Rhinegold Awards. Este coautor, împreună cu Vladimir Ashkenazy, al cărții „Beyond Frontiers” (Collins 1984), care a fost tradusă în șapte limbi. A fost activ în conceperea și facilitarea unor proiecte majore multidisciplinare de muzică și artă în multe orașe importante, printre care Tokyo, Berlin, Beijing, Istanbul și Londra. În calitate de consultant și consilier, Jasper a activat pentru Festivalul de Muzică Schleswig-Holstein, „Harpa”, Centrul Național de Concerte și Conferințe din Islanda, Ensemble intercontemporain și Filarmonica Cehă, pentru a numi doar câteva. În iunie 2020, Jasper a fost decorat cu Ordinul Trandafirului Alb de Clasa I al Finlandei pentru realizările sale de lungă durată în îmbogățirea vieții muzicale finlandeze și în promovarea cu succes a artiștilor, orchestrelor și muzicii finlandeze în întreaga lume.

În 2019, a fost înființată Fundația HarrisonParrott pentru a sprijini și promova proiecte non-profit în domeniul educației, oferind un acces mai larg și o mai mare diversitate și incluziune în artele creative. În 2023, într-un plan de asigurare a viitorului companiei și de împuternicire a unei generații mai tinere de lideri, Jasper Parrott a transferat majoritatea acțiunilor companiei către un fond de proprietate al angajaților, al cărui beneficiari sunt toți angajații.

Moema Parrott a fost numită CEO al companiei, iar Jasper rămâne director executiv, cu responsabilități continue în ceea ce privește politica artistică și viziunea pe termen lung a strategiilor companiei. La un concert special organizat în beneficiul Fundației HP la Wigmore Hall din Londra, pe 8 septembrie 2024, Jasper a sărbătorit 150 de ani de la nașterea lui Schönberg și 80 de ani de la nașterea sa, interpretând rolul naratorului în Ode to Napoleon, cu sprijinul a cinci artiști străluciți ai HarrisonParrott: Tamara Stefanovich, Patricia Kopatchinskaja, Ava Bahari, Tim Ridout și Klaus Mäkelä.

Biletele online se pot achiziționa de pe site-urile entertix.ro și myticket.ro. Biletele se pot cumpăra și de la Agenția de Bilete a Filarmonicii (Piața Lucian Blaga nr. 1-3, tel. 0756-048.318) sau cu o oră înainte de începerea concertului, direct de la locația acestuia, în limita locurilor disponibile.

