Concertul de Luminație 2025 – Requiem de Johann Michael Haydn, în Cimitirul Central din Cluj-Napoca

Tradiția Concertului de Luminație continuă și în acest an la Cluj-Napoca. Pentru al unsprezecelea an consecutiv, Scena Urbană organizează un eveniment de suflet dedicat celor trecuți la Domnul, printr-o întâlnire între muzică, rugăciune și recunoștință.

Pe 1 noiembrie 2025, de la ora 18:30, publicul este invitat în Cimitirul Central – Házsongárd (intrarea dinspre strada Avram Iancu) la concertul „Requiem (Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismundo)” de Johann Michael Haydn, o lucrare de o profunzime aparte, interpretată de corul și orchestra Claudiopolis, sub bagheta dirijorului Vlad Eniu.

Evenimentul reunește peste 50 de artiști – soliști, balerini și instrumentiști – într-o creație muzical-coregrafică ce poartă semnătura regizorală a Inei Hudea și scenografia arhitectei Daniela Maier, coordonatorul Scenei Urbane.

În distribuția solistică îi regăsim pe Sonia Ilincăi (soprană), Anamaria Archiudean (mezzosoprană), Nicolae Ilincăi (tenor) și Claudio Zahan (bas-bariton). Alături de ei, vor evolua balerinii Anastasia Burada, Alexandra Nuna, Camelia Rațiu, Anamaria Shevchenko, Delia Ianc, Florin Ianc, Alex Moldovan, Marc Ambruș și Mihai Pop.

Potrivit arh. Daniela Maier, „de peste un deceniu, ne strângem în Cimitirul Central pentru a comemora viețile celor plecați dintre noi prin intermediul muzicii. Concertul de Luminație a devenit o tradiție clujeană, un moment de comuniune și reflecție. În acest an, aducem în prim plan Requiem-ul lui Johann Michael Haydn, o lucrare cu o sensibilitate aparte, încărcată de emoție și lumină.”

Concertul este organizat de Scena Urbană, în colaborare cu Claudiopolis Youth Orchestra, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca și în parteneriat cu Iulius Mall și Add PR.

În spiritul solidarității care a însoțit mereu acest proiect, voluntarii Scenei Urbane și ai grupului „Șepcile Roșii” oferă și în acest an ajutor persoanelor care nu se pot deplasa la cimitir pentru a pregăti mormintele de Luminație. Cei care doresc sprijin pot trimite un mesaj până în 26 octombrie 2025 la adresa infoscenaurbana@gmail.com, menționând detaliile locului de veci și situația personală.

Prin evenimentele sale, Scena Urbană transformă locurile simbolice ale Clujului în spații de dialog între artă, memorie și comunitate – iar Concertul de Luminație rămâne una dintre cele mai sensibile expresii ale acestei misiuni culturale.