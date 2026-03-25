Concertul de pricesne, muzică religioasă și cultă „Tradiții clujene, de Buna Vestire” – Ediția a V-a

În ziua Praznicului Bunei Vestiri, marți, 25 martie 2026, Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Radio România Cluj, a organizat cea de-a cincea ediție a concertului de pricesne, muzică religioasă și cultă „Tradiții clujene, de Buna Vestire”. Evenimentul a avut loc cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la împlinirea a 20 de ani de la înființarea mitropoliei, precum și a 15 ani de slujire arhierească la Cluj a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Manifestarea s-a desfășurat la Sala Radio Cluj, începând cu ora 18:00, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a mai multor clerici, teologi, oameni de cultură, precum și a numeroși clujeni.

În deschiderea concertului, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a subliniat importanța sărbătorii Bunei Vestiri pentru întreaga creștinătate și, în mod special, pentru clerul și credincioșii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, evocând pe scurt istoricul Mitropoliei. De asemenea, ierarhul i-a felicitat pe toți cei implicați în organizarea acestei manifestări, în frunte cu managerul Centrului de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, doamna Adriana Irimieș, care a fost distinsă de Înaltpreasfinția Sa cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru mireni, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea în viața și activitățile Bisericii, prin proiectele desfășurate în cadrul instituției de cultură pe care o conduce.

Totodată, tuturor artiștilor invitați la acest concert, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei le-a oferit câte o plachetă aniversară, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea Mitropoliei Clujului.

În ordinea intrării în scenă, au interpretat pricesne și cântece religioase specifice perioadei Postului Mare următoarele interprete de muzică populară: Mariana Morcan, Ioana Breda Morar, Alice Ghile, Gabriela Ardusătan, Domnica Dologa și Mariana Anghel, acompaniate de Orchestra profesionistă „Cununa Transilvană”, dirijată de Tudor Căucean. La toacă a acompaniat studentul Ghiță Florin Ureche, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

Programul artistic a fost completat de momente instrumentale susținute de orchestră, dar și de intervenții corale ale Corului bărbătesc „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu.

La final, Părintele Episcop-vicar Samuel Bistrițeanul a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc și a apreciat prestația tuturor celor care au interpretat pricesnele frumoase închinate Domnului Hristos și Maicii Domnului, afirmând că nădăjduiește ca „această perioadă a Postului Mare ne va sensibiliza sufletele tot mai mult, iar prin pocăință și spovedanie va spori dragostea adevărată în inimile noastre și se va diminua, dacă nu chiar va dispărea, toată răutatea și ura”.

La rândul său, managerul Adriana Irimieș a mulțumit celor doi ierarhi și tuturor celor prezenți, precum și tuturor celor implicați în organizarea acestui eveniment.

Apoi, interpretele de muzică populară invitate, împreună cu toți cei prezenți, au cântat la unison priceasna „Nu lăsa, Măicuță, să pierim pe cale”.

Manifestarea a fost transmisă în direct la Radio România Cluj și a fost moderată de domnul Alin Pop, redactor și realizator de emisiuni la Societatea Română de Radiodifuziune – Radio România Cluj.

Evenimentul, dedicat hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, sărbătorit anual de Buna Vestire, a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului și Radio România Cluj.

Praznicul Bunei Vestiri are o semnificație aparte pentru Eparhia Clujului, fiind ziua în care, în urmă cu 20 de ani, în anul 2006, a fost proclamată în mod festiv înființarea Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, devenită ulterior, din anul 2012, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, în baza unor considerente pastorale, misionare și culturale ale societății românești contemporane. Tot în acea zi, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu l-a întronizat pe primul mitropolit al acesteia, în persoana vrednicului de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. În anul 2011, tot într-o zi de 25 martie, a fost instalat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ca cel de-al doilea Mitropolit al Clujului.

Evenimente culturale aniversare

Cu prilejul hramului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, la împlinirea a 20 de ani de la înființarea mitropoliei, precum și a 15 ani de slujire arhierească la Cluj a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Arhiepiscopia Clujului organizează o serie de manifestări religioase și culturale menite să marcheze aceste momente.

Manifestările au debutat în ajunul hramului, pe 24 martie, la Catedrala Mitropolitană, unde, de la ora 18:00, a fost oficiată slujba Pavecerniței Mari cu Litie. Ulterior, de la ora 19:30, la Muzeul Mitropoliei Clujului au fost lansate două volume intitulate „Omilii catehetice”, apărute în acest an la Editura Renașterea, avându-l ca autor pe Părintele Mitropolit Andrei.

Miercuri, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, începând cu ora 9.30, un sobor de 11 ierarhi a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

De asemenea, menționăm că, în perioada 24 martie – 19 aprilie 2026, la Muzeul Mitropoliei Clujului va fi deschisă expoziția foto-documentară „Trecut și viitor – Două decenii de Mitropolie la Cluj”. Aceasta cuprinde un număr de 13 planșe, oferind privitorului o retrospectivă vizuală a evenimentelor din zilele de 24 și 25 martie 2006, când a avut loc proclamarea festivă a înființării Mitropoliei. Totodată, pentru prima dată, vizitatorii vor putea admira, în original, Tomosul Sinodal emis cu prilejul întemeierii Mitropoliei clujene, o piesă de mare valoare istorică și simbolică.

Vernisajul expoziției va avea loc vineri, 27 martie, de la ora 11:00, cu prilejul deschiderii lucrărilor Sesiunii Științifice Naționale „Două decenii de Mitropolie la Cluj: Tradiție și actualitate".

Text și foto: Darius Echim / Mitropolia Clujului