Concertul prepascal „Cântec, emoție și credință” – ediția a II-a, la Biserica „Învierea Domnului” Oprișani Turda

Duminică, 5 aprilie 2026, în seara praznicului Floriilor, Biserica „Învierea Domnului” din cartierul Oprișani, Turda, a găzduit cea de-a doua ediție a Concertului prepascal „Cântec, emoție și credință”, un eveniment organizat în colaborare cu Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda.

Manifestarea a reunit aproximativ 120 de elevi din clasele I–IV, alături de cadre didactice, într-un demers artistic și duhovnicesc, care a adus în prim-plan sensibilitatea și curăția copilăriei. Prin cântece și poezii specifice acestei perioade, cei mici au oferit celor prezenți momente de emoție, transformând concertul într-o veritabilă rugăciune.

Evenimentul a fost organizat prin colaborarea dintre Protopopiatul Ortodox Turda, Biserica Ortodoxă „Învierea Domnului”, Școala Gimnazială „Ioan Opriș” și Asociația Părinților Școlii, fiind primit cu bucurie de credincioși, care au trăit o seară de înălțare sufletească și comuniune.

Directorul unității de învățământ, doamna Daniela Pîrlea, a apreciat implicarea elevilor și a cadrelor didactice, subliniind emoția transmisă prin momentele artistice. Totodată, a adresat mulțumiri părintelui paroh Ioan Someșan pentru dedicarea sa în formarea religioasă și morală a copiilor, evidențiind importanța cultivării valorilor credinței și tradiției în rândul tinerei generații.

La finalul concertului, cadrele didactice și elevii participanți au primit diplome de participare, iar copiii au fost răsplătiți cu mici daruri, în semn de apreciere pentru implicarea lor.

Prin astfel de inițiative, Biserica „Învierea Domnului” din Oprișani Turda își continuă misiunea de a sprijini educația religioasă și formarea duhovnicească a tinerilor, oferind comunității prilej de întâlnire și bucurie duhovnicească în apropierea Sfintelor Paști.