Concertul vocal-simfonic al ansamblurilor Colegiului de Muzică ”Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca

Miercuri, 13 mai 2026 (ora 19.00 / Colegiul Academic), sala Auditorium Maximum va găzdui primul dintre cele două concerte tradiționale ale ansamblurilor Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”.

Vor ieși la rampă Orchestrele claselor VII-VIII și IX-X, „Ars Juventutis”, dirijate de prof. Nicolae Făgărășan, respectiv Krisztián Malicski, dar și corul „Vox Infantes” al claselor V-VIII, dirijat de prof. Ioana Gădălean, revenit de curând de la Buzău unde și-a adjudecat premiul I în cadrul etapei naționale a Olimpiadei Corale 2026.

Din programul serii vor face parte lucrări semnate de I. Antognini, Ludwig van Beethowen, C. Shan-Hua, C. Constantin, J. N. Hummel, R. Meyer, W. A. Mozart, C. Strommen și J. Williams.