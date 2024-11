Concertul „Sound of Freedom”. Muzică și speranță pentru tinerii cu adicții din Cluj

Pe data de 2 noiembrie 2024, Cluj-Napoca va găzdui un eveniment muzical deosebit: „SOUND OF FREEDOM: Pentru o viață fără dependențe”, un concert caritabil organizat de Fundația Teen Challenge Cluj, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai și Orchestra NEW Hope. Concertul va avea loc la Sala Auditorium Maximum, iar scopul este strângerea de fonduri pentru construirea unui nou centru de reabilitare în Sălicea, județul Cluj, destinat tinerilor afectați de adicții.

Cu o investiție totală estimată la 4 milioane de euro, Teen Challenge Cluj dorește să creeze un spațiu sigur și dedicat pentru tinerii care se luptă cu diverse forme de dependență, oferindu-le șansa la o viață nouă și la reintegrare în societate. Datele alarmante privind consumul de droguri, alcool și alte forme de dependență în România subliniază nevoia urgentă pentru un astfel de centru: 1,2 milioane de români au încercat cel puțin o dată droguri, iar peste 100.000 de persoane sunt dependente de jocuri de noroc. În acest context, concertul „SOUND OF FREEDOM” își propune conștientizarea acestei realități și sprijinirea construirii unui centru vital pentru reabilitarea tinerilor.

„Acest proiect va aduce speranță pentru tinerii afectați de dependențe, oferindu-le șansa la o viață nouă, într-un mediu sigur, departe de tentațiile care le-au marcat viețile până acum,” a declarat Sergiu Staniște, Președintele Teen Challenge Cluj. Amplasat în Sălicea, centrul va deveni o oază de liniște și recuperare, fiind destinat să găzduiască atât adulți, cât și minori afectați de dependențe. Cu facilități moderne, inclusiv ateliere de formare și o sală multifuncțională pentru cursuri și activități educative, centrul va adresa nu doar dependențele fizice, ci și cauzele profunde ale acestora.

Concertul SOUND OF FREEDOM – Un eveniment cu un scop caritabil

„SOUND OF FREEDOM: Pentru o viață fără dependențe” va aduce pe scenă nume importante din lumea muzicală. Sub bagheta talentatului violoncelist Octavian Lup, unul dintre cei mai remarcabili muzicieni români ai momentului, Orchestra NEW Hope va interpreta o serie de piese menite să inspire speranță și solidaritate. Octavian Lup, cunoscut nu doar pentru excelența sa artistică, ci și pentru angajamentul său față de cauze umanitare, a declarat: „Fiecare notă cântată în acest concert va fi dedicată tinerilor care au nevoie de ajutor pentru a-și recăpăta viața. Este o onoare pentru mine să fiu parte din această inițiativă și să ajut la strângerea de fonduri pentru construirea acestui centru esențial.”

Alături de el, invitatul special Paula Seling, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România, va aduce pe scenă magia muzicii sale. „Sunt profund mișcată de acest proiect și de impactul pe care îl poate avea asupra vieților tinerilor care se luptă cu adicțiile. Muzica poate fi un instrument de vindecare și sper ca fiecare piesă interpretată să ajute la schimbarea unei vieți,” a afirmat Paula Seling.

Toți banii strânși în urma acestui concert vor fi direcționați integral către construcția centrului din Sălicea, care va începe în primăvara anului 2025, urmând să fie finalizat până în 2027. Campusul Teen Challenge Cluj va oferi 50 de locuri, dintre care 30 vor fi destinate adulților și 20 minorilor. Acesta va fi cel mai mare centru de reabilitare de acest tip din România, făcând parte din rețeaua globală Teen Challenge, care include 1400 de centre în peste 120 de țări.

„Realizarea acestui centru nu ar fi fost posibilă fără sprijinul generos al comunității clujene. Suntem profund recunoscători pentru implicarea activă a publicului, care a contribuit prin donații și voluntariat la strângerea fondurilor necesare achiziționării terenului de 450.000 de euro,” a adăugat Sergiu Staniște. Proiectul este unul de mare importanță pentru regiunea Cluj și întreaga țară, având potențialul de a schimba viețile tinerilor printr-un program complet de reabilitare și reintegrare.

Concertul SOUND OF FREEDOM nu este doar un eveniment muzical, ci o oportunitate pentru toți cei care doresc să contribuie la un viitor mai bun pentru tinerii afectați de dependențe. Prin participare, publicul va sprijini în mod direct construirea acestui centru esențial. Link bilete: https://bit.ly/3XhVUWz

Teen Challenge România își propune, prin acest concert și prin proiectele sale viitoare, să creeze o rețea puternică de sprijin pentru tinerii care se confruntă cu dependențele, oferindu-le șansa la o viață nouă. Concertul SOUND OF FREEDOM este doar un prim pas în această direcție, iar sprijinul comunității va face diferența pentru viitorul acestor tineri.