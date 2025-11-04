Concluziile Simpozionului international de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, vizionare de film documentar și concert coral aniversar, la Facultatea de Teologie Ortodoxă

În perioada 3-4 noiembrie 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a organizat Simpozionul internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema generală „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”. Timp de două zile, ierarhi, zeci de profesori, teologi și oameni de cultură din țară și străinătate au abordat diferite teme și probleme de actualitate care se încadrează în tematica anului 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

Deschiderea oficială a manifestării științifice a avut loc luni dimineața, 3 noiembrie, în aula facultății din Campusul Universitar „Nicolae Ivan”, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, și a altor invitați. După deschiderea festivă, în după-amiaza zilei de luni și în decursul zilei de marți, 4 noiembrie, lucrările simpozionului au continuat atât la sediul facultății, cât și în mediul online, unde participanții s-au împărțit pe mai multe secțiuni. De asemenea, a existat o secțiune dedicată studenților doctoranzi.

Marți seara, 4 noiembrie, de la ora 18:00, în aula facultății, în prezența Părintelui Mitropolit Andrei, a participanților la lucrările simpozionului (prezenți fizic și online), a cadrelor didactice, a studenților și a altor invitați de seamă, pr. prof. univ. dr. Cristian Sonea, directorul de departament al instituției de învățământ teologic clujean, a dat citire concluziilor generale ale simpozionului, referatele prezentate urmând să fie publicate într-un volum special.

„Scopul simpozionului a fost acela de a evalua impactul teologic, istoric, cultural și misionar al acestor 100 de ani de Patriarhie, cu accent pe dinamica mărturisirii în fața provocărilor sociale, ideologice și spirituale ale secolului al XX-lea și ale contemporaneității”, a spus pr. prof. Cristian Sonea.

Părintele Mitropolit Andrei a rostit un scurt cuvânt duhovnicesc, a apreciat lucrările susținute în cadrul manifestării științifice și i-a felicitat pe organizatori și pe toți participanții. De asemenea, membrilor Corului de Cameră „Psalmodia Transylvanica” le-a oferit diplome de aleasă cinstire, arătându-și recunoștința și aprecierea față de toți membrii și față de dirijorul corului, pr. prof. emerit Vasile Stanciu, cel care a înființat corul în urmă cu 35 de ani, acesta având de atunci o activitate neîntreruptă.

În calitate de gazdă, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, decanul facultății, a mulțumit tuturor participanților și tuturor celor implicați în organizarea manifestării științifice.

În cadrul sesiunii de încheiere a simpozionului, cei prezenți s-au bucurat și de concertul coral aniversar al Corului de Cameră „Psalmodia Transylvanica”, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, profesor emerit, care aniversează anul acesta 35 de ani de la înființare. În cadrul concertului, invitat de onoare a fost Grupul vocal „Synavlia” din Cluj-Napoca.

Totodată, în cadrul serii, cei prezenți au vizionat filmul documentar „Gheorghe Dima, un sfânt al muzicii românești”, în acest an împlinindu-se 100 de ani de la trecerea sa la cele veșnice.

La Simpozionul internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, cu tema generală „O sută de ani de mărturisire și impactul lor pentru contemporaneitate”, au fost susținute peste 150 de referate. Au fost prezenți participanți din țară și străinătate, cadre didactice universitare, cercetători și doctoranzi din mai multe țări.

Evenimentul academic face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul universitar 2025-2026. Acesta se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării de către Biserica Ortodoxă Română a anului 2025 ca „An omagial al Centenarului Patriarhiei Române” și „An comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”.

În raportul-sinteză al Simpozionului, în urma prezentării referatelor și a discuțiilor generate de acestea, organizatorii au prezentat principalele direcții de reflecție și concluziile generale, grupate în cinci secțiuni tematice: 1) mărturisirea ca axă teologică și identitară în centenarul Patriarhiei Române; 2) relația dintre antropologia teologică și crizele societății contemporane; 3) expresiile mărturisirii prin frumos în muzicologie și arta sacră; 4) dialogul teologic internațional și reconfigurarea ecleziologiei contemporane; 5) precum și noile direcții de cercetare emergente în cadrul programelor doctorale ortodoxe.

1. Mărturisirea ca axă teologică și identitară în cei 100 de ani de Patriarhie

În cadrul secțiunilor dedicate teologiei sistematice și istoriei bisericești s-a subliniat că mărturisirea constituie categoria fundamentală ce structurează istoria eclezială românească. Ea nu reprezintă doar un concept teoretic, ci o realitate vie, exprimată prin fidelitate față de adevărul revelat și prin rezistență în fața forțelor dezumanizante ale istoriei recente.

Comunicările au evidențiat rolul central al martiriului și al sfințeniei în definirea identității Bisericii Ortodoxe Române, mai ales în contextul prigoanelor comuniste, accentuând importanța recuperării mărturiilor clericilor și laicilor care au suferit în temnițele regimului totalitar. Aceste mărturii au fost privite nu doar ca documente istorice, ci ca izvoare vii de spiritualitate, modele de conștiință și repere morale pentru viața eclezială contemporană.

Reflecțiile teologice asupra timpului și memoriei au trasat un cadru jubiliar al comemorării, în care trecutul este revizitat într-o mișcare de spirală — o întoarcere spre rădăcini îmbogățită de experiența prezentului și orientată spre edificarea viitorului. Totodată, intervențiile dedicate temei martiriului au propus o evaluare ecumenică a mărturisirii credinței, subliniind semnificația asumării martiriului în fața compromisurilor instituționale și personale și relevând sfințenia care răsare în vremuri de încercare și slăbiciune morală.

Au fost aduse în discuție și aspecte privind catehizarea copiilor, evidențiindu-se impactul ei benefic asupra dezvoltării spirituale și psihologice, dar și legătura cu figuri reprezentative ale catehezei clujene, precum Sf. Pr. Mucenic Liviu Galaction Munteanu și Pr. Ioan Bunea. Alte prezentări au conturat un tablou amplu al evoluției învățământului teologic românesc, de la începuturile sale până în prezent, cu accent pe rolul Facultății de Teologie de la Cernăuți și pe contribuția teologilor de acolo la articularea ecleziologiei românești în perioada interbelică.

S-a acordat atenție și instituției patriarhale, prin analiza statutului, a însemnelor și a formulelor de adresare ale Patriarhului României, precum și prin evocarea personalității Patriarhului Miron Cristea, ilustrată prin documente de corespondență inedite. În același spirit comemorativ, au fost prezentate figuri ale pătimitorilor din perioada comunistă, între care Părintele Iustin Pârvu și Sf. Pr. Mucenic Liviu Galaction Munteanu, precum și modul în care cultul acestor mărturisitori s-a reflectat în compozițiile liturgice contemporane.

Un moment aparte l-a constituit oferirea unei perspective adventiste asupra personalității lui Nicolae Steinhardt, care a deschis un dialog interconfesional fertil, în spiritul mărturisirii și al respectului față de adevărul trăit în suferință.

2. Antropologia teologică și criza societății contemporane

Un aspect major tratat în lucrări a fost cel al relației dintre teologia filocalică și criza antropologică actuală. Comunicările au propus o reevaluare a teologiei Sfântului Grigorie Palama și a operei Părintelui Dumitru Stăniloae ca resurse fundamentale pentru înțelegerea persoanei umane în contextul înstrăinării digitale, al fragmentării identitare și al relativismului axiologic. Biserica a fost caracterizată ca un sistem imunitar spiritual, un factor de stabilizare și vindecare colectivă în fața „psihozelor sociale” și a golului moral produs de secularizarea agresivă. De asemenea, s-a abordat problema teologiei virtualizate, cu riscurile sale pastorale și doctrinare, pledându-se pentru o hermeneutică ortodoxă critică în raport cu noile tehnologii și ideologiile emergente. O direcție notabilă a fost și explorarea intersecției dintre spiritualitate ortodoxă și psihoterapia modernă, susținându-se ideea conform căreia vindecarea autentică a persoanei presupune iubire, iertare și restaurarea comuniunii ecleziale.

3. Muzicologia și Arta Sacră: forme ale mărturisirii prin frumos

Secțiunea de Muzicologie a reunit 25 de participanți — muzicologi, profesori de muzică bisericească, compozitori, dirijori și interpreți — într-un cadru academic de dialog și cercetare, avându-l ca reper pe profesorul și compozitorul Constantin Rîpă (Academia Națională de Muzică „Gh. Dima”). Lucrările au readus în atenție personalitatea lui Gheorghe Dima, la 100 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, subliniind rolul său în universalizarea muzicii românești.

De asemenea, au fost prezentate studii despre muzicieni și ansambluri corale reprezentative pentru ultimul secol de viață a Patriarhiei Române.

Participanții au abordat și problemele actuale ale muzicii bisericești, precum formarea cântăreților, repertoriile liturgice și unele derapaje recente din practica eclezială, propunând totodată noi lecturi istorice ale muzicii românești în context internațional.

În final, s-a formulat propunerea organizării periodice a unui congres al profesorilor de muzică bisericească din Patriarhia Română, cel puțin o dată la trei ani, ca platformă de cooperare și reflecție comună.

4. Dialogul teologic internațional și reconfigurarea ecleziologiei contemporane

Secțiunea dedicată dialogului internațional și provocărilor ecleziologiei globale a reunit contribuții care au pus în lumină legătura dintre identitatea ortodoxă românească și contextul teologic european. Comunicările au reflectat interesul pentru centenarul Patriarhiei Române, privit ca un prilej de reafirmare a misiunii Bisericii și de analiză a relației sale cu tradițiile teologice grecă și rusă.

Participanții străini au adus o perspectivă amplă asupra martiriului ca expresie a credinței și fidelității în fața compromisului, evocând experiențele dramatice ale Bisericii Ortodoxe Române din perioada comunistă. S-a subliniat că sângele mărturisitorilor, indiferent de confesiune, devine un limbaj comun al unității creștine și o punte între Bisericile Răsăritului și ale Apusului.

Totodată, unele intervenții au analizat experiența sinodalității în viața contemporană a Bisericii Romei, interpretată ca o apropiere de viziunea ortodoxă asupra comuniunii și responsabilității ecleziale. În acest context, reflecțiile au arătat că dinamica sinodală oferă astăzi un teren comun de dialog, inspirație și cooperare între tradițiile creștine, într-un spirit de deschidere și reînnoire.

5. Direcții emergente în cercetarea doctorală ortodoxă

Sesiunile doctorale au demonstrat angajamentul noii generații de teologi față de teme esențiale precum martiriul, identitatea eclezială și antropologia aplicată. Comunicările au analizat figura mărturisitorului ca model de conștiință publică și reper pentru criza morală a societății contemporane. A fost abordată tema filetismului civilizațional în spațiul românesc dintre Prut și Nistru, ca simptom al unei crize de viziune teologică și eclezială, cu implicații geopolitice sensibile. Totodată, au fost prezentate cercetări asupra dialogului dintre duhovnic și psihoterapeut, asupra semnificației pelerinajului ca gest teologic mărturisitor, precum și asupra impactului lumii digitale asupra formării teologice.

Concluzii și apel academic

Simpozionul Internațional de Teologie, Istorie, Muzicologie și Artă Sacră, desfășurat la Cluj-Napoca, a reafirmat caracterul matur, integrator și profund misionar al Patriarhiei Române, privită nu doar ca o instituție istorică, ci ca o realitate vie a comuniunii și a mărturisirii. Centenarul Patriarhiei a fost interpretat ca un prilej de reevaluare a conștiinței ecleziale românești, în lumina provocărilor teologice, culturale și spirituale ale lumii contemporane.

Lucrările celor cinci secțiuni tematice au arătat că mărturisirea credinței rămâne axa fundamentală a identității ortodoxe, capabilă să inspire răspunsuri coerente la crizele morale și antropologice actuale. În același timp, dialogul dintre teologie, cultură și știință s-a conturat ca direcție prioritară de cercetare și misiune, indicând nevoia unei prezențe ortodoxe active în spațiul public și academic.

Din dezbaterile și reflecțiile formulate în cadrul simpozionului se desprind câteva orientări majore:

Mărturisirea trebuie înțeleasă ca dimensiune constitutivă a ecleziologiei ortodoxe, cu aplicabilitate directă în pastorație, educație și viața comunitară; Este necesară o reevaluare a teologiei filocalice și neopatristice ca fundament al unei antropologii capabile să răspundă fragmentării și alienării contemporane; Unitatea liturgică și solidaritatea euharistică trebuie convertite în acțiuni misionare concrete, într-un spirit al „Liturghiei după Liturghie”, care să fecundeze viața socială și culturală; Patrimoniul artistic și muzical al Ortodoxiei trebuie asumat ca mijloc de mărturisire, educație și comuniune, nu doar ca expresie a conservării tradiției; Dialogul interconfesional și intercultural trebuie cultivat în continuare, pe baza adevărului și a respectului reciproc, ca expresie a vocației universale a Bisericii.

În concluzie, Simpozionul de la Cluj-Napoca face apel către comunitatea academică, clericală și culturală să continue cercetarea interdisciplinară și cooperarea teologică internațională, pentru ca cei 100 de ani de Patriarhie să nu rămână doar o comemorare istorică, ci să devină o resursă vie de inspirație, fidelitate și înnoire spirituală.

Prin asumarea acestei moșteniri, Biserica Ortodoxă Română este chemată să-și consolideze rolul de reper moral și spiritual într-o lume aflată în căutarea sensului, a comuniunii și a transfigurării prin har.

Organizatorii

Autor: Darius Echim / Mitropolia Clujului

Foto credit: Dragoș Stroian / Radio Renașterea