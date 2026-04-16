CONCURS DE COREGRAFIE – „JOCU’ DIN STRĂBUNI”

Școala Populară de Arte „Tudor Jarda” Cluj-Napoca, instituție aflată în subordineaConsiliului Județean Cluj, organizează vineri, 17 aprilie 2026, începând cu ora 17:00, primaedițieaconcursului de coregrafie „Jocu’ din străbuni”.

Evenimentul va avea loc în Sala de Spectacole „Tudor Jarda și își propune să promovezevalorile autentice ale folclorului românesc prin intermediul jocului tradițional românesc.

Intrareaeste liberă!

La concurs vor participa ansambluri folclorice din județul Cluj, care vor aduceînfațapublicului momente coregrafice inspirate din zestrea culturală moștenită din străbuni, evidențiinddiversitatea și frumusețea jocului popular românesc.

Evenimentul va fi prezentat de Alex Costin, iar în perioada deliberării juriului, publicul sevabucura de un recital folcloric susținut de interpreta Mihaela Grec Szenasi.

Vă așteptăm să luați parte la acest eveniment dedicat tradiției și valorilor culturale românești!