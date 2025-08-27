Concursul „Dumitru Fărcaș” aduce la Cluj tinerii instrumentiști ai folclorului românesc

Cluj-Napoca va găzdui, între 23 și 25 octombrie 2025, cea de-a VII-a ediție a Festivalului „Dumitru Fărcaș”. Evenimentul, organizat în memoria marelui taragotist, devine din nou un reper al vieții culturale și adună pe scenă cei mai talentați tineri soliști instrumentiști ai folclorului românesc.

Concursul de interpretare instrumentală, programat în data de 23 octombrie, este dedicat tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani, proveniți atât din România, cât și din comunitățile românești din afara granițelor. Se pot înscrie doar artiști amatori, fără angajamente în instituții profesioniste de spectacole.

Pentru preselecție, fiecare participant trebuie să trimită o înregistrare video simplă, realizată în costum popular, care să cuprindă repertoriul propus. Repertoriul de concurs cuprinde trei momente: o doină sau o piesă lentă fără acompaniament, o piesă ritmată, cu orchestră, și o lucrare din repertoriul maestrului Dumitru Fărcaș, selectată din lista pusă la dispoziție de organizatori. Înscrierile se fac până pe 15 septembrie 2025, pe adresa de email a festivalului: festivaldumitrufarcas@gmail.com, sau prin aplicația oficială.

Juriul, alcătuit din etnomuzicologi, folcloriști și interpreți consacrați, va evalua autenticitatea, tehnica instrumentală, expresivitatea și ținuta scenică a fiecărui concurent. Toți participanții vor primi diplome, iar laureații vor fi răsplătiți cu Trofeul Festivalului „Dumitru Fărcaș”, premii și distincții speciale. Rezultatele vor fi anunțate în cadrul Galei Laureaților, programată pentru 24 octombrie 2025.

Organizat de Fundația „Dumitru Fărcaș”, cu sprijinul mai multor parteneri, festivalul își propune să onoreze moștenirea maestrului, care a făcut din taragot un simbol al culturii românești și să ofere o scenă de afirmare pentru noile generații de instrumențiști.