Concursul Internațional George Enescu la Cluj-Napoca: o serie de trei recitaluri

Luna septembrie debutează la Filarmonica de Stat „Transilvania” cu trei recitaluri de excepție, grupate sub titlul Concursul Internațional George Enescu la Cluj-Napoca, o colaborare a Filarmonicii clujene cu George Enescu Festival și cu Artexim.

Astfel, trio-ul format din câștigătorii Concursului Internațional George Enescu 2022 – Maria Marica (vioară), Benjamin Kruithof (violoncel) și Alexandra Segal (pian), care va interpreta Paul Constantinescu – Triplul concert pentru vioară, violoncel, pian și orchestră în Concertul de deschidere a ediției din acest an a concursului mai sus amintit (sâmbătă, 31 august 2024, la Ateneul Român / București), va performa și în fața publicului clujean, luni, 2 septembrie 2024, cu începere de la orele 19.00, în cadrul unui Recital cameral, care va avea loc la Colegiul Academic.

Programul recitalului este compus din Joseph Haydn – Trioul cu pian în mi bemol major, Hob. XV:29; Lili Boulanger – D’un matin de printemps; Felix Mendelssohn -Trioul cu pian nr. 1, în re minor, op. 49 și Dmitri Şostakovici -Trioul cu pian nr. 2, în mi minor, op. 67.

Shlomo Mintz, un virtuoz al viorii, a cărui măiestrie și versatilitate au cucerit sufletele ascultătorilor din întreaga lume, va oferi, la rândul său, un recital melomanilor clujeni, eveniment ce va avea loc tot la Colegiul Academic, joi, 5 septembrie 2024, cu începere de la orele 19.00. Din programul serii vor face parte Niccolò Paganini – Capriciile nr. 13-24 pentru vioară solo, op. 1 și Heinrich Wilhelm Ernst – 6 studii polifonice pentru vioară solo.

În sfârșit, seria recitalurilor din cadrul Concursului Internațional George Enescu la Cluj-Napoca se va încheia miercuri, 11 septembrie 2024, tot la Colegiul Academic, de la orele 19.00, cu recitalul pianistei de renume internațional Lilya Zilberstein, care a cucerit marile scene ale lumii, de la Musikverein din Viena la Carnegie Hall din New York. Cu o carieră impresionantă și colaborări alături de artiști precum Martha Argerich și Maxim Vengerov, Lilya Zilberstein cu adevărat un simbol al excelenței în muzică. Ea va interpreta la Cluj Maurice Ravel – Valses nobles et sentimentales; Ernest Chausson – Quelques Danses op. 26; Carl Czerny – Introduction, variations brillantes et rondeau de chasse, op. 202 și Serghei Rachmaninov – 13 Preludii pentru pian, op. 32.

