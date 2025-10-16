Conferința „Altruism și empatie”, un dialog despre sensul dăruirii

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 18:00, conferința cu tema „Altruism și empatie”.

Evenimentul se va desfășura în Amfiteatrul Angelescu al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe strada General Traian Moșoiu, numărul 10–12.

Invitații serii sunt profesorul universitar doctor Mircea Miclea, reputat psiholog și fost ministru al educației, și arhidiaconul lector universitar doctor Adrian Sorin Mihalache, teolog, cercetător și realizator de emisiuni culturale și duhovnicești.

Împreună, cei doi invitați vor purta un dialog deschis despre puterea empatiei, nevoia de altruism și sensul dăruirii într-o lume grăbită și adesea indiferentă.

Conferința are și o dimensiune caritabilă: toate fondurile strânse vor fi direcționate către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Cluj-Napoca — primul spital din România care va oferi îngrijire gratuită copiilor cu afecțiuni oncologice.

Evenimentul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, al Facultății de Teologie Ortodoxă și al partenerilor DASM Cluj, Diakonie Württemberg și Asociația „Sfântul Nectarie”.

Publicul este invitat să participe la o seară de reflecție și generozitate, în care știința, credința și compasiunea se întâlnesc pentru un scop comun: ajutorul celor mai fragili dintre noi — copiii bolnavi.